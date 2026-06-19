【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが１８日、決まった。

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チームに帯同せずにベース合宿地のナッシュビルに残留して治療に専念することをチーム広報が発表した。

久保はこの日、午後１時ごろに練習拠点入り。宿舎で待機と伝えられていたが、チームメートを激励するため、宿舎を離れて練習場へ。仲間に思いを託すための行動だったとみられる。

その後、施設でリハビリなどを行い、約４時間半の滞在で練習拠点を後にした。自力での歩行だったが、送迎車に乗り込む際には痛めている左足を引きずる仕草を見せた。

日本代表の広報担当は「ＭＲＩ検査をして、左膝の負傷が認められた」と公表。全治や診断名などの詳細については明らかにされていない。チームから離脱することはないが、プレーできるまでには数週間を要すると見られ、第３戦のスウェーデン戦（２５日＝同２６日、米ダラス）の出場も厳しい状況となっている。