◆米大リーグ レッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手は左翼線二塁打で３戦目で聖地フェンウェイパーク初安打をマークするなど、４打数１安打１得点２三振で、打率は２割３分を維持した。初回にゲレロの先制４号ソロで１―０として迎えた２回１死の第１打席で、相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉え、二塁を陥れた。続くバレンズエラの右前打で三進、ヒメネスの左犠飛で２点目のホームに生還した。

第２打席以降は３凡退に終わった。日本人５人目の左翼グリーンモンスター越え弾は、お預けとなったが、好守で今季２度目のスイープに貢献した。試合後の質疑応答は以下の通り。

◆岡本に聞く

―大熱戦の９回最後のアウト（三飛）をガッチリとった。

「久々にスイープできたので、すごく良かったです」

―聖地で二塁打が出ました。

「昨日、おとといとフォアボールはありましたけど、ヒットが出ていなかったので、ひとまず良かったと思います。普通にヒットで、二塁に行けるかなみたいな感じでした」

―初のフェンウェイパーク３試合を振り返って

「映画を見ていてもよくフェンウェイパークは出てきますし、すごく歴史があって、他の球場と違う良さがあって、いいなと思います」

―三塁を守って客席の近さなどは実感しますか。

「確かにしますね」

―明日からはカブスの本拠地リグレーフィールド。伝統の球場が続く。

「それが１年目の楽しみでもあると思いますし、試合に入ればしっかり打てるように準備していきたいと思います」

―どの映画でフェンウェイパークを見た？

「マネーボール。最後に出てくるんですけど、それが印象的。あとは、フィールド・オブ・ドリームス。主人公が誰かと会いにわざわざそこへ行くじゃないですか。その時に、フェンウェイで観戦しているんですよ。それがすごく記憶に残っています」