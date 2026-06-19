◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦 スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１８日、ロサンゼルス競技場）

３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、６大会ぶり１３度目出場のスイス（同１９位）に１―４で大敗した。

ともに大会初勝利を狙うスイスと対決。ボスニアにとってＷ杯では欧州の国と初対戦となった。４０歳ＦＷジェコが今大会初先発したが、互いにゴールが奪えない状況が続いた。０―０の後半２９分にスイスＭＦマンザンビに先制点を奪われた。

０―１の後半３５分、縦パスに走り込んだスイスＦＷエンボロをＤＦムハレモビッチがペナルティーエリア手前で後方からスライディングタックルで倒し、一発退場した。一人少ない数的不利の中、同３９分と同４５分に連続失点。同アディショナルタイムにＭＦマフミッチが１点を返したが、直後にＰＫで４点目を奪われ、初黒星を喫した。

欧州予選プレーオフではウェールズ、イタリアを破って本大会切符を獲得した。初戦は開催国のカナダを相手にＦＷルキッチが先制点を挙げながら、後半３３分に追いつかれて１―１のドロー発進。２戦目は１―４で大敗し、初の決勝トーナメント進出へ手痛い敗戦となった。

◆ボスニア・ヘルツェコビナ（３大会ぶり２度目）ＦＩＦＡランク６４位。初出場の１４年大会は１次Ｌ敗退。セルゲイ・バルバレス監督（５４）が指揮。主な選手はＦＷデミロビッチ（シュツットガルト）、ＭＦタヒロビッチ（ブレンビー）ら。欧州予選はプレーオフでＷ杯４度優勝のイタリアに勝利し、本大会出場権を得た。首都はサラエボ。人口は約３１６万人。