飛距離UPする体幹のねじり戻しとは【三觜喜一のKWレッスン】

体幹のねじり戻しを利用して一気にクラブを引き上げる

体幹部でクラブを引き上げよう

手でクラブを持ち上げるという感覚があると、遠心力を発生させるためのきっかけとなる最初のスピードが生まれないので、手で始動するのは絶対にNGです。つまりアドレスして、一番最初にクラブを手で操作するのではなくて、シャフトを反対側に 少ししならせるのが動きとしては正しく、これは左ハンドルのテークバックにもつながってきます。ですから肩を最初に回すのではなくて、肩も下半身も固定した状態で、胸郭をしっかりリードして引き上げることが大事です。この動きが難しい方は、最初に左側に移動してもいいです。左側に移動した反動を利用してバックスイングすると、シャフトを逆しなりさせることができます。これはローリー・マキロイやヘンリク・ステンソンが実際に行っている手法で、アマチュアが利用しない手はありません。

このふたりに限らず世界のトッププレイヤーたちは、始動で微妙に左側に動きます。マキロイの動きが一番わかりやすくて、わざと左側に体をねじった状態から、ねじり戻しを使って一気にバックスイングし、これによってクラブヘッドが速く加速します。人間はバックスイングで体のねじりの動きが入ると、下ろすときにも同じように動くことができます。反射が使えるということですが、この動きを使うことによってはじめてラグが発生し、シャフトがダウンスイングでしなってくるわけです。初期動作で形を作りに行って、シャフトをそもそもしならせられない人は、ダウンスイングからのエネルギーがどうしてもロスしてしまうのです。

まず最初のテークバックで、クラブを元の位置に置いておきながら、胸郭を使って引き上げるといいでしょう。「引っ張り上げる」という感覚があると、クラブは手元が先行するように動いてきますから、シャフトがしなって、バックスイングのヘッドスピードが上げられるのです。それが結果的にダウンスイングのスピードにつながってきますので、胸郭でクラブを引っ張り上げることが初期動作のコツですし、シャフトをしならす第一ステップです。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一