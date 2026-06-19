本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀議事録（4月27日-28日開催分）
9:00 氷見野日銀副総裁、半期報告「通貨及び金融の調節に関する報告書」
16:00 レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席
17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
19:15 チポローネECB理事、イベント講演
23:00 ムーラン仏中銀総裁、会議出席
23:30 レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席
端午節のため中国、香港、台湾市場は休場
奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場
※予定は変更することがあります
9:00 氷見野日銀副総裁、半期報告「通貨及び金融の調節に関する報告書」
16:00 レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席
17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
19:15 チポローネECB理事、イベント講演
23:00 ムーラン仏中銀総裁、会議出席
23:30 レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席
端午節のため中国、香港、台湾市場は休場
奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場
※予定は変更することがあります