8:50　日銀議事録（4月27日-28日開催分）
9:00　氷見野日銀副総裁、半期報告「通‌貨及び金融の‌調節​に関する報告‌書」
16:00　レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席　　
17:00　エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
19:15　チポローネECB理事、イベント講演
23:00　ムーラン仏中銀総裁、会議出席
23:30　レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席

端午節のため中国、香港、台湾市場は休場
奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場

※予定は変更することがあります