8:50 日銀議事録（4月27日-28日開催分）

9:00 氷見野日銀副総裁、半期報告「通‌貨及び金融の‌調節​に関する報告‌書」

16:00 レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席

17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演

19:15 チポローネECB理事、イベント講演

23:00 ムーラン仏中銀総裁、会議出席

23:30 レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席



端午節のため中国、香港、台湾市場は休場

奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場



※予定は変更することがあります

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