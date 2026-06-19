米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がエンゼルスの左腕リード・デトマーズ（26）に対し、先発投手を必要としている複数球団が、ペリー・ミナシアンGMに打診を始めていることについて報じている。

デトマーズが球団の保有下にあるのは今季終了後あと2シーズンだけ。一方でエンゼルスは30勝45敗でア・リーグ西地区最下位に沈み、さらにファームシステムもメジャー屈指の弱さと評価されている。

デトマーズ在籍中に優勝争いに加わるのは現実的ではない。本来であれば長期契約延長の候補とも言えるが、その可能性も高くない。エンゼルスが最後に選手と契約延長を結んだのは4年以上前で、捕手マックス・スタッシとの3年1750万ドル契約だった。ミナシアンGM就任後にFA権取得年を買い取る形で契約延長した選手は、スタッシとデビッド・フレッチャーの2人しかいない。

2020年ドラフト全体10位指名のデトマーズは、2025年にブルペンへ回った後、今季先発へ復帰した。ここまで15試合に先発し、88イニングで防御率3.68を記録している。さらに奪三振率は28.2％、与四球率は6.8％。打者にスイングを誘う能力、空振り率、被コンタクト率などもリーグ平均を上回っている。若さ、ドラフト上位指名の実績、残された保有期間を考えれば、デトマーズは今夏の市場で最も人気の高い投手の一人になるだろう。

獲得球団は今季を含めて最大3度のポストシーズン進出争いで戦力として活用できる。今季年俸は262万5000ドルと安く、残り2年の年俸も総額2000万ドル未満に収まる見込みだ。実際、近年ではマーリンズがライアン・ウェザーズをヤンキースへ放出した際に有望株4人を獲得し、エドワード・カブレラをカブスへ放出した際も有望株オーウェン・ケイシーを含む大型パッケージを受け取った。デトマーズ以外にも、ホセ・ソリアーノやザック・ネトはエンゼルスが保有する貴重なトレード資産だ。これらの選手を放出すれば、球界下位に低迷するファームシステムを一気に立て直せる可能性がある。

過去、エンゼルスが何度も厳しい現実から目を背け、有力なトレード資産を放出せずにFA流出させたり、価値を下落させたりしてきた。アート・モレノオーナーが方針転換を決断するのか、それとも従来通り現有戦力を抱え続けるのか。今夏のトレード期限は、球団の将来を左右する大きな分岐点となりそうだ。