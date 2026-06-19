今回は、妻に暴言を吐くだけで何もしないモラハラ夫を懲らしめたエピソードを紹介します。

何もしないくせに偉そうな夫…

「うちには1歳の双子の子どもがいますが、夫は育児も家事もまったく協力しないんです。それどころか私の手料理に文句ばかりで、おかずの数がちょっと少ないだけで怒鳴ってきます。掃除も1日忘れただけで激怒しますし……。

そんな夫に我慢できなくなり、『双子の面倒ひとりで見ながら、完璧に家事とか無理だから！』『あんたもワンオペ双子育児してみたら？』と言ってやったんです。

そして翌日、夫に双子を数時間任せ、私は出かけることにしたんです。その間、夫から何度も電話がかかってきましたが、無視しました。帰宅すると、夫は別人のようにげっそりしていて、私にこれまでの態度を謝罪してきました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 妻がこれまでどれだけ大変な思いをしてきたか、さすがの夫もやっと分かったでしょうか。これで反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。