地図や家事時短家電まで…“最新”の歴史をたどる！ネプチューンMCの令和新感覚バラエティ

6月19日（金）、ネプチューン（名倉潤、堀内健、原田泰造）がMCを務める特番『最新だけのタイムライン』が放送される。

どんどん進化して誕生する“最新”と言われるもの。そんな“最新”が生まれる背景には、意外な事実が！

この番組では、ゲストに伊集院光、上村ひなの（日向坂46）、本郄克樹（B＆ZAI）、ゆうちゃみを迎え、さまざまなテーマで“最新”の歴史をたどっていく。

まずは、時代とともに姿を変えてきた地図の変遷をタイムラインで一挙に振り返り。

現代のAIナビから約150年前の古地図など、ネットがない時代に主流だった“車に必須のあの地図”などを紹介。そこに隠れた日本人のライフスタイルの劇的な変化に迫る。

30年前に日本で誕生した「デジタル地図」の先駆け、今や当たり前となった機能が誕生した時代など、歴史がまるわかり。

さらに、まるでSF漫画の世界？ 未来の地図は“身に着ける最先端アイテム”へ！ ハンズフリーのナビゲーションだけでなく、40か国以上の言語をリアルタイムで翻訳・自動文字起こしまでしてくれるなど、驚異の近未来機能を紹介する。

◆あの空前の大ブームの裏に社会現象あり！

過去に爆発的ヒットをもたらした、コードレス掃除機と高級トースター。空前のブームの裏には、“超高層住宅の急増”や“大人気写真共有アプリ”の存在があった？ さらに当時の冷蔵庫に求められた機能から、現代へとつながる環境意識の芽生えを紐解く。

20年前、共働き世帯の救世主となった「家事時短家電」の数々。そこには、当時の地球温暖化や現代人も悩まされる“あの国民的アレルギー”の増加が関係していた？ 今なぜか街中に急増している若者のコインランドリー利用の意外な理由も徹底解明する。

さらに、100年前の最新家電は超バブル価格？ 大正・昭和期に登場した日本初の洗濯機や冷蔵庫は、現在の価値に換算するとまさかの大金に？ 一方、当時まったく売れなかったというとある家電製品…その理由が明らかに。

そして、未来の家電はここまで進化する。“座るだけで健康状態をスキャンするトイレ”や、“人の感情を読み取るエアコン”など、未来の暮らしを変えるハイテク家電を先取り紹介する。

◆時代を彩ったトレンドの変遷を見てみよう！

番組では、時代を象徴する若者たちのエネルギーと、そのカルチャーの裏にある社会の歴史もお届け。

20〜30年前の携帯電話・PHSの普及とバブル崩壊。時代をさかのぼると、ティーンの間で多くのモノがヒットをもたらした。

今回は、女子高生を中心に爆発的ヒットを記録した「携帯液晶ゲーム」や「プリントシール機」の誕生が、若者たちのコミュニケーションをどう変えたのかに迫る。

そして、約50年前、日本にさまざまなアメリカンカルチャーが上陸。銀座にオープンしたあの有名ファストフード店1号店が、当時の若者たちに与えた衝撃とは？

さらに、未来のトレンド予測では、これからの若者たちが最も重視する思考に迫る。驚きの「〇〇重視思考」とは一体何なのか？