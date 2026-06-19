「復讐するは、我にあり」。この言葉を聞くと佐木隆三の小説、あるいは今村昌平の映画をどうしても想起してしまうが、もともとは新約聖書の「ローマの信徒への手紙」12章の一節である。自らの手で復讐するのではなく、神の怒りに任せなさい。――すなわち、悪に裁きを下すのは人間ではなく神なのだと。信心深さというものは人それぞれであるがゆえ、いまひとつ釈然としない人もいるだろうが、『田鎖ブラザーズ』で描かれる真（岡田将生）と稔（染谷将太）の“田鎖兄弟”がたどる復讐の物語を見ていると、この言葉の意味がよくわかる気がする。

参考：『田鎖ブラザーズ』は“どうやって終わらせる”のか？ 真相に近づくほど見えなくなる出口

1995年4月26日の夜に両親が殺害され、その事件は15年後の2010年4月26日に時効が成立する。改正刑事訴訟法によって殺人事件の時効が廃止となる前日のことだ。人間が作りだした制度とはいえ、ある意味で“神に見放された”といえる兄弟は、その後も事件の犯人を追いながら、真は刑事に、稔は検視官になる。もちろん犯人を見つけたところで、すでに時効になっているので法の裁きを受けさせることはできない。当然彼らの目的は、自らの手で犯人を裁く“復讐”に他ならないのだ。

ドラマ序盤、兄弟は長年にわたって犯人であると信じつづけていたノンフィクション作家の津田（飯尾和樹）の居場所を早々に見つけだす。しかし彼は末期癌に侵され昏睡状態であり、結局兄弟が事件について聞き出すこともできぬまま亡くなってしまう。復讐を果たすこともできず、このまま彼らの復讐譚は呆気なく終わってしまうのかと思いきや、実は津田が犯人ではないことが判明。すべてがふりだしに戻ったと同時に、物語はより複雑な方向へと転じていくのである。

このあたりで物語の作劇としてはいくつかの選択肢があったように思える。たとえば津田をそのまま犯人として、復讐という計画が宙ぶらりんになってしまった兄弟が事件の背景を探っていったり、津田の向こう側により大きな悪が存在し、それに対して復讐を果たしたり。けれども津田が犯人ではないとまっさきに確定させることによって、ドラマ全体にミステリーとしての最もシンプルな旨味を残すことができる。そうして事件の背景や、巨悪ともいえる存在について掘り下げながら、兄弟の絆や人間ドラマなども含めた多層的な物語運びが可能になるわけだ。

しかも忘れてはならないのは、そこに関与してくる者たちが皆、兄弟にとっては子どもの頃から知っている信頼の置ける大人たちばかりであるという点だ。真相に近付けば近付くほど、その信頼はぐらぐらと揺れ、やがて崩れて、兄弟は深い苦悩や孤独感を抱えることになる。第8話で明らかになった両親を殺した犯人の正体とその顛末。はたしてあの人物がああならなければ、兄弟は長年の願い通りに復讐を果たすことができたのだろうかと考えずにはいられない。これもまた津田の時と同じように、兄弟を復讐という愚かな行為に走らせないための導きのようなものなのかもしれない。

とはいえ前回の第9話で、実行犯を差し向けた“指示役”の正体がわかり、その背景にあった事情がほとんど判明する。兄弟は密造銃を相手に向け、復讐を果たす一歩手前のところで最終話に持ち越されることとなった。これが単純な犯人探しと復讐の物語であったならば、最終話で描かれても何らおかしくないストーリーが、その一つ前のエピソードで描かれる。もう一捻りあるということか、あるいはドラマの主眼が別のとこにあるということか。

いわゆる“考察”が捗るタイプのドラマではあるが、殊更に視聴者にそれを促そうとしていないところがこのドラマの優れている点であり、それを踏まえれば前段の疑問は後者を選択したくなる。両親殺害事件の真相という一本の大きな根幹をたどりながら、サイドストーリーとして描かれてきた現在の時間軸上で起こるさまざまな事件は、兄弟に復讐とはどんな意味を持つものなのかを立ち止まって考えるための余地を与えつづけてきた。このドラマが見せたいものは、考察の答え合わせなどではなく、“人が人を裁くこと”の重さに他ならないのだろう。

最終話に残されたものは――先述の流れのなかで兄弟が引き金を引くのか否か、も含め――、兄弟にずっと協力してきた晴子（井川遥）が何を隠しているのか。もちろんそれをもって、ここまで作り上げてきたあらゆる流れが大きく変わってしまう可能性も捨てきれないわけだ。いずれにしても、田鎖兄弟の絆だけは揺らぐことはないという確信にも似た希望がある。冒頭で触れた「ローマの信徒への手紙」12章は、このような節で締めくくられている。「悪に負けてはならない。善をもって悪に勝ちなさい」。兄弟の復讐の旅路は、おおよそハッピーエンドではないかもしれないが、限りなく穏やかなところに収まってくれると信じたい。（文＝久保田和馬）