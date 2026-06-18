「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、メゾン創設50周年を記念したムードフレグランスシリーズの第2弾として、「ラヴァンド（LAVANDE）」を7月1日に発売する。

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ムードフレグランスシリーズは、気分を瞬時に切り替えることをコンセプトに開発。第1弾として5月に第1弾としてヴァーベナから着想した澄み切ったフレッシュな香り「ヴェルヴェーヌ（VERVEINE）」を発売、今回第2弾のラヴァンドを展開する。

ラヴァンドの香りには、南仏オート・プロヴァンスの高地で育った真正ラベンダーのエッセンシャルオイルを採用。プロヴァンスの風を思わせるラベンダーに、ミルキーなサンダルウッドの温もりを重ねることで、張り詰めた気持ちをやわらかくほぐすような香調に仕上げた。夜のリチュアルや、一日の終わりに心を落ち着かせたいシーンに向けて提案する。

ラインナップは、「ラヴァンド オードトワレ」（75mL 8470円）や、「ラヴァンド パフュームド ハンドクリーム」（30mL 1870円、75mL 3300円）、「ラヴァンド パフュームド シャワージェル」（250mL 3960円）、「ラヴァンド パフュームド ボディミルク」（250mL 4840円）、「ラヴァンド フォーミングバス」（500mL 6160円）、「ラヴァンド パフュームド ロールオン」（10mL 3850円）を揃える。

なお、第3弾の「ヴェルヴェーヌアグルム（VERVEINE AGRUMES）」は7月29日に登場する。

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