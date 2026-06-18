ヌビアンがリック・オウエンスやアミリなど20ブランド以上とタッグ 福岡の旗艦店で発売
設立20周年を迎えるセレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が、九州エリア初の店舗「NUBIAN FUKUOKA」を7月4日にオープンすると発表した。店内では、ヌビアンの法人設立20周年と同店舗のオープンを記念し、国内外20ブランド以上とのエクスクルーシヴアイテムを発売する。
◾️NUBIAN FUKUOKA
◾️エクスクルーシブアイテム参加ブランド
同店舗は福岡・大名エリアに出店東京、大阪、名古屋、札幌に続く5都市目の拠点となり、ヌビアン史上最大規模のフラッグシップストアとも位置付ける。
2006年に東京・上野で3坪の空間からスタートしたヌビアンは、今年で法人設立20周年を迎える。新店舗のオープンと法人化20周年を記念したアイテムでは、「リック・オウエンス（Rick Owens）」「アンファン リッシュ デプリメ（ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS）」「アミリ（AMIRI）」「マーティン ローズ（MARTINE ROSE）」「エムエーエスユー（MASU）」「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」といった国内外のブランドとタッグを組む。アイテムラインナップは順次公開する予定だ。
◾️NUBIAN FUKUOKA
オープン日：2026年7月4日（土）
営業時間：11:00〜20:00
所在地：福岡県福岡市中央区大名1-12-46
◾️エクスクルーシブアイテム参加ブランド
424／ALEXANDER DIGENOVA／AMIRI／Dear BORO／ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS／ERNEST W. BAKER／GUIDI／Isaac Sellam／JULIUS／Maison MIHARA YASUHIRO／Martine Rose／MASU／Matthew M. Williams／MM6 Maison Margiela／Needles／Paly Hollywood／Rick Owens／RRR123／SWJP／Thug Club