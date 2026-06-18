「デジャヴュ（dejavu）」が、ブランド初のマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」を6月19日に発売する。全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアで取り扱う。

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今回デジャヴュは、まつげパーマ施術後のような美しい仕上がりを、メイクアップで実現することを目指して開発。従来のカールキープ力に優れたマスカラや下地は、液の粘度が高くベタつきやすいため、塗布した際にダマや束感ができやすい点が課題だった。さらに、塗膜が厚くなり表面に凹凸が生まれることで、上に重ねるマスカラのノリが悪くなる原因となっていた。

そこで、強力なカールキープと凹凸のない美しい仕上がりの両立を追求。薄い塗布膜により、上から重ねるマスカラ液の引っかかりを防ぎ、なめらかな塗り心地を実現した。マスカラの仕上がりを邪魔せず、まつげ1本1本の美しさを引き立てながら、上向きのカールを長時間維持する。

アプリケーターには、まつげの根元に入り込み液を絡める「コイル」と、まつげ1本の太さとほぼ同じ0.18mm幅の「セパレートコーム」を組み合わせた「Wスタイリングコーム」を採用。まつげを薄くコーティングして毛流れを整えて固定し、まつげのバラつきや生え癖を補正する。ハリ感があり、扇状に広がる美しい目元を演出する。

汗・涙・皮脂に強いウォータープルーフ処方でありながら、お湯と洗顔料で落とせる「ウォッシュオフ成分」を配合。透明感のあるクリアブラックカラーで、まつげに溶け込むようになじみ、白浮きせず自然な仕上がりを叶える。下地としてだけでなく、マスカラやトップコートとしても使用できる。

◾️デジャヴュ：公式サイト