所属するレアル・ソシエダ公式Xが公開

オランダとの初戦を劇的なドローで終えたサッカー日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。オランダ戦で負傷交代した久保建英が所属するスペイン1部レアル・ソシエダの公式SNSの投稿が日本ファンの感動を呼んでいる。

オランダ戦の後半25分すぎ、久保は左サイドで相手と接触。ピッチに倒れたが試合は続いた。その後、左膝を押さえ、苦悶の表情。同30分に交代を告げられると、試合後には、車いすでスタジアムを去る姿が伝えられるなど、状態が心配されている。

そんな中、レアル・ソシエダの日本版公式Xは「私たちはともにいるよ、タケ。1日も早い回復を願っています！」と記して、ピッチに佇む久保の様子を写真で投稿。写真内にも「ともにいるよ、タケ」の文字が刻まれている。

所属クラブからのエールに、X上の日本人ファンから「タケが必要なんだ!!待ってるよ」「ありがと。ソシエダ」「タケ早く戻ってこいよ」「タケが帰ってくるまで、日本は勝ち残る！」「『私たちはともにいるよ』この言葉に感動」「その一言が一番のエール。タケ、みんながついてる」「チームのこころ遣い、感謝いたします」「ムリはしないで でも、待ってる 日本代表にはあなたが必要」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）