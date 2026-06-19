◆米大リーグ レッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

聖地・侍対決最終ラウンドで、レッドソックスの吉田正尚外野手はベンチスタート。２本のソロアーチで同点に追いついた８回には、ベンチでヘルメットを被り、代打に備えるシーンもあったが、出番はなかった。ブルージェイズの岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発し、４打数１安打１得点。打率は２割３分となった。

日本のメジャーファンが注目する”侍対決”だったが、吉田にとっては、初戦に敗戦濃厚の中での１安打、第２戦は代打で交代。第３戦は欠場と悔しいシリーズとなった。

チームは８回に２本のソロで３―３に追いつくが、９回に抑えのチャップマンが決勝打を許し、１点差惜敗。借金は今季最大「１４」に膨れあがり、本拠地は１２勝１５敗、ア・リーグ同地区対決は６勝１７敗。コーラ監督解任後、指揮を執るトレーシー暫定監督下では１９勝２６敗となった。

３万２０２７人を集めた球場は大熱狂。翌１９日は近郊のボストンスタジアムでサッカーＷ杯のスコットランド―モロッコ戦が予定されており、球場にはサッカーファンが大挙して来場した。前夜祭のごとくスコットランドの応援歌を大合唱し、ウェーブを連発。３連敗のやけっぱちも手伝ってか試合内容とは裏腹に大いに盛り上がっていた。