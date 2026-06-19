俳優・城田優の妹で、モデルやクリエーターとして活動する未来（みらい）リナが、美スタイルを見せた。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「完璧を追求するよりも、リアルをさらけ出しているほうが、ずっとセクシーだと思うの。自分のこととなると、そう素直にいかないこともあるけどね」と持論。

ベアトップドレス姿で撮影した写真をアップした。胸元も大胆に見せ、フォロワーは「めっちゃ綺麗（きれい）」「リナちゃんかわいいいいい」「なんて美しいんだ！」とほれぼれしていた。

城田優の妹であるリナ。城田は５人きょうだいで、昨年３月に放送された日本テレビ系「世界頂グルメ」などに家族で出演したことがある。スペイン生まれの母・ペピーさんは、３度の結婚と離婚を経験。きょうだいは上から順に、会社員の長男、アーティストの長女、アーティスト・デザイナーの次男、三男の城田優、末っ子の次女が未来リナという構成。城田とリナは父親が異なるが、リナの美ぼうがネットで「綺麗すぎてヤバい」「美人すぎる」「顔面最強やん」と注目。美形ぞろいの家族も話題を集めている。