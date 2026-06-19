21日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、奈良市に暮らす夫妻。夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたシングルマザーだった夫妻が登場する。



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出会いは、当時小学1年生だった長男が「空手を習いたい」と言い出し、妻が体験に連れて行った道場だった。都心部から少し離れた道場ということもあり、妻は年配の師範を想像していたが、現れたのは爽やかな青年先生。夫が空手を披露すると、道場に響くバチッという音に「生きる男のエネルギー」を感じ、思わず見惚れてしまう。さらに、ふざける長男に対しても「ここは遊ぶところじゃないからね」ときちんと注意。礼儀や取り組む姿勢まで伝えようとする姿に、妻は「この道場なら息子を任せたい」と感じたという。



ところが体験から3週間ほどたつと、妻の感情には変化が。気づけばスマホで撮っているのは、空手を習う息子ではなく、夫ばかり。夫も好意はありがたく感じていたが、相手はあくまで“生徒の保護者”。「絶対に一線は越えてはいけない」と自分を戒めていた。



そんな2人の距離が動いたのは、地元の夏祭り。妻は、夫がもう1人の空手指導員とビールを飲みながら歩いているところを見つけ、勇気を出して声をかける。後日、3人で飲みに行く話になったものの、直前にもう1人の指導員が来られなくなったと連絡が。妻は「今日を逃したら、もう絶対にチャンスはない」と覚悟を決め、「先生と2人でご飯に行きたいです」と返信した。



食事の席で夫の心を動かしたのは、妻の生き方だった。2度の離婚を経験しながらも、責任をもって3人の子どもたちを育てようと、30歳を超えてから美容師の専門学校へ。10代の同級生たちに囲まれて必死に学び、現在も美容師アシスタントとして働きながら子育てを続けている。そんな妻の覚悟に触れ、夫は「力になっていきたい」と思うように。食事を終えたその日、「妻と子どもたちを一生大事に支えていきたい」と告白。司会の藤井隆も「その日に!?」と驚く急展開で交際が始まった。



結婚を意識する大きなきっかけは、夫から渡された一通の手紙だった。空手の試合申し込みのお釣り500円が入っているはずの封筒が、なぜか分厚い。中には、原稿用紙8枚にびっしりと綴られた約3200字の手紙が入っていた。手紙には「一緒に過ごす全ての一分一秒が尊くて、幸せに感じさせてくれる。この幸せは絶対に失いたくない」と、夫のまっすぐな思いが。離婚後、一生懸命頑張る妻を支えたい。妻が大切にしている子どもたちも一緒に育てていきたい。その思いを“目に見えるもの”として伝えたかったという夫の誠実さに、妻は「この人と絶対結婚したい」と感じたそうだ。



しかし、結婚までには大きな壁があった。それが妻の父である。夫は結婚を前提に実家へ挨拶に行ったが、その日、子どもたちから「パパ、今日泊まってって」とせがまれ、そのまま泊まることに。二世帯住宅とはいえ、父にとっては、挨拶に来た日に泊まるという行動がどうしても許せなかった。スタジオでも「そこは非常識やと思います」ときっぱり。妻によれば、「もう二度と家に入れるな」というほど怒っていたという。



では、夫はどうやって父の信頼を取り戻したのか。番組では、その当時の様子を、なんと妻の父本人も出演する再現VTRで紹介する。



長男が空手の自主練をしたいと言い出してから、夫は毎週4回、仕事終わりに妻の実家へ迎えに来るようになった。造園業の仕事を17時までこなし、そのまま17時50分ぴったりに到着。練習後は門限の10分前にきっちり送り届ける。それを一度も遅れず、4カ月間続けたのだ。最初は無表情だった父も、責任を持って孫を預かり、真摯に向き合い続ける夫の姿に少しずつ変化。ついには「今度カニ鍋するけど来るか？」と声をかけるまでになる。



スタジオには、妻の両親と3人の子どもたちも観覧に。父は夫へ「妻も入れて4人、面倒を見るという意思を示し続けてくれた。2人でこれからも頑張ってください」と言葉を贈る。



こうして2人は、出会いから1年で結婚。夫が“パパ”になってから子どもたちの笑顔が増えたと妻は語るが、子どもたちからは新婚夫婦のラブラブぶりも暴露される。2時間しか離れていないのに、帰ってくるなりイチャイチャと名前を呼び合う2人に、長女は「呆れてる」とバッサリ。さらに次女は、子どもたちが夫の膝に座ろうとすると、妻が「ママの特等席や」と割り込んでくると不満を訴え、藤井も「譲ってあげてください」と笑う。



生徒の保護者と空手道場の先生という関係から始まった恋。夫のまっすぐな手紙と、毎週4回の誠実な行動は、大反対だった父の心まで動かした。笑いと涙、そして家族の再出発が詰まった新婚ストーリーを届ける。



（よろず～ニュース編集部）