女優の奈美悦子が18日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との旅でリフレッシュしたことを明かした。



【写真】カートでお利口さんの愛犬 カジュアルで品のある75歳女優

奈美は「月火水とレジーナリゾート旧軽井沢にお泊まり！」と明かし、「ほとんど写真撮らずにのーんびりの3日間ででした。」（原文まま）と、ゆったりと過ごしたことを報告。ハッシュタグに「#軽井沢 #お泊まり #愛犬 #キャバリア #男の子」と添えた。



レジーナリゾート旧軽井沢は犬とくつろぎの時間を過ごせる閑静な長野県の施設。奈美は白のトップスに足元はスニーカーで、サングラスを頭の上にかけたオシャレでカジュアルなコーデの写真をアップ。すぐ隣のペットカートには愛犬が乗っている。



一緒に写る愛犬との出会いは2017年にさかのぼる。同年1月のインスタグラムでは「今日保護犬のキャバリア、男の子が我が家の家族になりました。名前はクッキーです。左目が見えなくて鼻水もクシュクシュしてますが可愛いです」とつづっていた。



今月2日にはソファの上でくつろぐ姿を投稿。「ソファが届いて空気を入れて完成 クッキーが一番最初に座りました。 座り心地いかが？」と愛犬との暮らしの一端を紹介。「#愛犬 #キャバリア #9歳」のハッシュタグもつけられていた。



また、2月には山梨県の石和温泉でのお泊まり、4月にはテラスで愛犬と一緒にランチを楽しむショットなども公開している。ファンからは「贅沢な過ごし方 羨ましいデス わんちゃんのお散歩でもオシャレ」「可愛いワンちゃんですね」「いつも若々しくて美しい」などの声が寄せられていた。



奈美は1950年生まれ、奈良県出身。13歳で西野バレエ団に入団。67年にNHK「文吾捕物絵図」で女優デビュー。女優、歌手、タレントなど幅広く活躍している。05年に会見で掌蹠膿疱症性骨関節炎という免疫不全の難病を患ったことを公表。07年に56歳で1歳年上の男性と3度目の結婚をしている。



（よろず～ニュース編集部）