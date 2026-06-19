オランダ戦で左膝を負傷

日本代表MF久保建英が6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでリハビリを行なった。

チームはこの日、グループステージ第2戦チュニジア戦（20日）に向けて、メキシコ・モンテレイへ出発。左足負傷で第2戦の欠場が決まった久保は同施設を訪れ、約4時間半滞在した。

久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後にした。翌15日に現地の病院でMRI検査を受け、左膝の負傷が認められた。離脱はしない方向で、早期復帰に向けて治療中。自力歩行はしているが、メキシコ入りせずチームに帯同しないことが決まった。

この日はチームの練習終了後に久保もキャンプ地ナッシュビルSCの施設を訪れた。約4時間半滞在し、リハビリを実施。左足を引きずりながらゆっくりと車に乗り込み、練習場を後にした。欠場するチュニジア戦に続き、25日のスウェーデン戦（アメリカ・ダラス）の欠場も濃厚。決勝トーナメントに向けて、調整を続けていく。（FOOTBALL ZONE編集部）