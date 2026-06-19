名古屋FW山岸祐也が妻・SHONOとW杯会場へ

名古屋グランパスに所属するFW山岸祐也が自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻でガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさんと北中米ワールドカップ（W杯）を観戦に訪れたことを報告した。

山岸は2016年にザスパクサツ群馬（現・ザスパ群馬）でキャリアをスタートし、FC岐阜、モンテディオ山形、アビスパ福岡を経て24年シーズンから名古屋に所属。J1百年構想リーグでは10得点で鹿島アントラーズFWレオ・セアラ、横浜F・マリノスFW谷村海那とともに得点王に輝いた。

妻のSHONOさんはサッカー通としても知られ、2022年に開催されたカタールW杯を現地観戦する姿が脚光を浴びた。国際サッカー連盟（FIFA）の国際映像にも映り込み、国内外で注目度が急上昇。「世界一の美人」「FIFA公認美女」と話題に。W杯を経て一躍、知名度が上昇し、今年3月に山岸との結婚を発表していた。

6月18日にストーリーズを更新した山岸は、SHONOさんの会場ショットを公開。「エムバペもすごかったけど俺の推しメンはウパメカノだった」と添え、フランス対セネガルを観戦したことを報告した。結婚後、初のシーズンオフを満喫しているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）