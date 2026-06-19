ワールドカップ初戦の動向

グループステージの1戦目が終了。

24試合を消化した時点で大陸連盟別の勝率は最大16チームがエントリーしているUEFA（欧州）の7勝、勝率約44％のトップである。負け率も19％と最少だった。UEFAに次ぐのはCONMEBOL（南米）とCONCACAF（北中米カリブ海）の約33％。

欧州、南米の勝率の高さは大方の予想どおりだろう。CONCACAFが南米と同じなのは開催国の米国、メキシコの勝利が大きい（カナダは引き分け）。開催3か国以外のハイチ、キュラソー、パナマは敗れている。

引き分け率のトップはAFC（アジア）。ニュージーランドだけのOFC（オセアニア）がイランと引き分けて100％だが、これを除けばAFC44％が最高値。日本、カタール、サウジアラビアがオランダ、スイス、ウルグアイにドローと健闘している。手堅く守備から入る戦術の影響かもしれない。

強豪国のポット1から開催3か国を除く9チームの中で、初戦で勝利したのは4チームにすぎない。ドイツ、フランス、アルゼンチン、イングランド。負けてはいないがブラジル、オランダ、ベルギー、ポルトガル、スペインが引き分け。グループ内の頂上決戦だったブラジル1-1モロッコ、オランダ2-2日本、難敵エジプトと1-1のベルギーはともかく、スペインがカーボベルデに0-0、ポルトガル1-1コンゴ民主共和国はサプライズだった。

初戦だけで判断すれば優勝候補はアルゼンチン、イングランド、ドイツだろう。アルゼンチンはリオネル・メッシのハットトリックでアルジェリアに3-0の完勝。攻守ともに良く、穴がない。磐石の貫録だった。

イングランドは唯一のUEFA同士対戦だったクロアチア戦に4-2。今回、開催国が3か国もあるためにポット1からはじき出されたクロアチアだが、実力的にはポット1相当。その実力国に4ゴールを奪ったイングランドの破壊力が目立っていた。

ドイツは7-1でキュラシーに大勝。相手が格下だったのは確かだが、ジャマル・ムシアラが完全に復調、フロリアン・ヴィルツとのコンビも冴え、ボランチのフェリックス・ヌメチャがスケールの大きなプレーぶりで存在感を示している。過去の大会では初戦に大勝した時のドイツは決勝へ進んでいる。1990年ユーゴスラビアに4-1、2002年サウジアラビアに8-0、2014年は強豪ポルトガルに4-0。90年と14年が優勝、02年は準優勝だった。



ダークホースはパラグアイに4-1で破った米国。クリスチャン・プリシッチが大活躍、開催国だけに波に乗るかもしれない。

3点以上の差がつけての勝利はアルゼンチン、ドイツ、米国の他にチュニジアに5-1のスウェーデン、4-1でイラクに勝ったノルウェー。しかし、参加国が12か国も増加したわりには大差の試合は少なかった。決着がついたのは15試合、引き分けが9試合である。

すぐに2戦目に突入する。また違った傾向が出てくるかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）