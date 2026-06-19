ABC“新人”新貝まゆアナ、冠ラジオ番組放送スタート 第1回ゲストはサッカー解説者ベン・メイブリー氏
ABCの新貝まゆアナウンサーの新番組『新貝まゆのしんかい釈』が19日からスタートする。19日、26日、7月3日の深夜0時〜1時の全3回にわたって放送する。
【画像】新人アナの冠ラジオ番組『新貝まゆのしんかい釈』
2025年入社の新人アナウンサー・新貝まゆが、ゲストを招いて、“今の時代の当たり前”に「新解釈」をプラスしていくトーク番組。誰もが普段何気なく使っている言葉・感覚をテーマに、世代・立場・価値観の違うゲストと語りながら、その言葉の“今の意味”を探っていく。
第1回のゲストは、サッカー解説者・コメンテーターのベン・メイブリー氏。今回は、『サッカー』をテーマに、サッカーの始まりから今話題のFIFAワールドカップ2026についてまで、先日の日本vsオランダ戦の話も交えつつ、歴史、文化、あらゆる視点から『サッカー』を読み解く。
【番組概要】
番組名： 新貝まゆのしんかい釈
放送日時：毎週金曜24時〜25時（6/19・6/26・7/3 の全3回）
出演者：新貝まゆ
放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz／AM 1008 kHz ローカル
【画像】新人アナの冠ラジオ番組『新貝まゆのしんかい釈』
2025年入社の新人アナウンサー・新貝まゆが、ゲストを招いて、“今の時代の当たり前”に「新解釈」をプラスしていくトーク番組。誰もが普段何気なく使っている言葉・感覚をテーマに、世代・立場・価値観の違うゲストと語りながら、その言葉の“今の意味”を探っていく。
【番組概要】
番組名： 新貝まゆのしんかい釈
放送日時：毎週金曜24時〜25時（6/19・6/26・7/3 の全3回）
出演者：新貝まゆ
放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz／AM 1008 kHz ローカル