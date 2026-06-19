手の平サイズなのに4K動画＆6400万画素対応の本格派トイカメラ　VISCAブランドから『CMR002』登場

株式会社LTL Relationは、トイカメラブランド「VISCA（ビスカ）」より、デジタルトイカメラ『CMR002』を2026年6月中旬に発売する。

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本製品は、4K動画撮影と最大6400万画素の静止画撮影に対応した高性能トイカメラ。大画面液晶を搭載し、撮影時の視認性や操作性を向上させたという。フレーミンググリッドや光源周波数設定（フリッカー対策）といった機能も備える。

デザイン面では、一眼レフを思わせる本格的なフォルムを採用。手のひらサイズのコンパクトボディながら、撮影した動画や静止画をスクリーンで再生することも可能となっている（microSDは別途用意が必要）。

機能面では、シーンに応じて自然な色合いに自動調整するオートホワイトバランス（AWB）機能を搭載。さらに28種類のフィルターを備え、多彩な表現が手軽に楽しめる。付属のネックストラップで首から下げての持ち運びも可能で、付属のUSB Type-Cケーブルでパソコンと接続し、充電およびデータの取り込みができる。

VISCAは、視野を広げることを意味する「Vista」と、瞬間を捉える「Camera」を掛け合わせた造語で、撮る人の世界を広げ、一瞬一瞬を大切に切り取るという想いが込められたブランドだという。本体カラーはブラックで、店頭実勢価格は7,980円。型番はCMR002BK。

■製品情報CMR002（CMR002BK）メーカー：株式会社LTL Relation（VISCAブランド）発売日：2026年6月中旬価格：7,980円（店頭実勢価格）カラー：ブラック主な仕様：・本体サイズ：約W52×D28×H45mm・質量：約31g・USBポート：Type-C（充電・データ転送用）・電池容量：300mAhリチウムポリマー電池・充電時間：約1時間40分・外部メモリー（別売り）：MicroSDカード4GB～128GBまで（FAT32/Class10以上）・静止画サイズ：最大64M（9216×6912）ほか・動画サイズ：4K（3840×2160 15fps）、2.7K（2688×1520 30fps）、1080P（1920×1080 30/60fps）、720P（1280×720 30/60fps）・ファイル形式：静止画 JPG／動画 MP4・フィルター：28種・フラッシュ機能：あり・言語対応：日本語／英語・動作環境：-20℃～40℃

（文＝リアルサウンド編集部）