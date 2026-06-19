日本にも数あるナポリピッツァの店は、どう選ぶ？今回はその界隈の達人（＝プロの追っかけ?!）、文筆家・井川直子さんに、“推し”目線でセレクトいただきました。キーワードは「職人」です。

職人を推してくれた人：井川直子さん

職人を推してくれた人：井川直子さん

いかわ・なおこ／文筆業。食と酒を巡る人を中心に、エッセイ等を執筆。本誌隔月連載「女将のいる場所」執筆のほか、著書に『ピッツァ職人』（ミシマ社）、『小さな店をつくりたい 好きな仕事で生きる道』（家の光協会）などがある。

生地の旨さにごまかしが効かないナポリ最古のピッツァ『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』＠吉祥寺

ナポリで修業したふたりのピッツァ職人、中村拓巳と河野智之が、味も価格も雰囲気も”ナポリそのままのピッツェリア”として、2007年に創業した草分け的存在。ナポリの伝統に忠実な、クラシックなラインナップが中心。

マストゥニコーラ1400円

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』マストゥニコーラ 1400円

井川さん曰く「行くたびに工夫され生地が軽くなっていて、しっかり旨みが味わえる粉や熱の入り方、余韻が堪能できます」

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』店主 中村拓巳さん

店主：中村拓巳さん「窯と向き合ってその日ベストなポイントを探します」

16歳でナポリピッツァを食べて感動し、17歳でピッツェリアで働き、18歳でナポリに飛んだ生粋のピッツァ職人。本場ナポリの伝統的製法や楽しみ方のスタイルを広めた立役者のひとりだ。薪窯の温度を首の皮膚で敏感に感じながら焼く独自のスタイル。

【IKAWA’S EYE】

中村さんの「焼き」は誰にも真似ができません。窯と対話するのが上手な人。薪火の熱を一気に吸い込んで立ち上がった縁とか自由な焼き色、トマトソースも、生き物のように感じられて、狙った一点に着地している。そんな「焼き」をぜひ味わってほしいです。

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

［店名］『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺南町1-17-1プレジール地下1階

［電話］0422-26-5024

［営業時間］11時半〜15時半（14時50分LO）、18時〜22時（21時20分LO）、土・日・祝：11時半〜22時

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩3分

ビート感あり！見た瞬間食べたくなる1枚『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』＠小伝馬町

マラドーナが描かれた大きなタンブレッロ（タンバリン）や青を基調とした空間、現地製の薪窯。食材も基本現地産。「僕がナポリで感動したことを感じてほしい」（大坪さん）という思いを込めて2010年にオープンしたピッツェリアだ。

マリナーラ1500円

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』マリナーラ 1500円

「ピッツァ職人は演者だとも思う」というように、音楽を奏でるように生地を伸ばし、焼く、その所作も見どころ。

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』店主 大坪善久さん

店主：大坪善久さん「薪窯の前に立つと元気が出て1日楽しめます」

昨年、ナポリピッツァ世界選手権（カプート杯）のSTG部門で世界一に。マリナーラを焼いての優勝は同部門でも初の快挙。マリナーラはシンプルであるがゆえに人が出るといい、どう火が入るか、溶けるか。こだわりのトマトソースは薪窯の中で仕上げるイメージだという。

【IKAWA’S EYE】

色っぽさと男っぽさの同居したピッツァを焼く人です。軽いんだけど、スカッと焼けていて食べたあとのキレがある、爽快感ある味わい。大坪さんのマリナーラは、実はよく考えられているんですが、さりげなく洒脱。所作も洗練されてズルい男です（笑）

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

［店名］『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

［住所］東京都中央区日本橋堀留町1-2-9DIGDUG1階

［電話］03-6661-6628

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時（21時LO）※火曜は夜営業のみ

［休日］日・月

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩3分

ペロリとお腹に入っていく楽しいピッツァ！『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』＠中目黒

「多い日は1日500〜800枚は焼きます」。

ナポリ製の大きな薪窯で山本尚徳さんの焼く姿が見える店内は、明るく、活気にあふれ、まさしくナポリの下町にあるピッツェリアのよう。15年愛された店舗から2024年、目黒川沿いに移転。席数も増えて賑わっている。

パンナ・コット・エ・マイス2970円

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』パンナ・コット・エ・マイス 2970円

「山本さんは料理人でもあったので、料理メニューも楽しく、おいしいです」（井川さん）

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』店主 山本尚徳さん

店主：山本尚徳さん「ワイワイ楽しく ピッツァってそういうものです」

ナポリの名店『イル ピッツァイオーロ デル プレジデンテ』で修業。2007、2008年とナポリの世界ピッツァ選手権で2年連続世界一に。翌年も入賞し、3年連続入賞は史上初。ライブ感抜群のクラシックなピッツァが得意。

【IKAWA’S EYE】

偉大なピッツァ職人だった、故エルネスト・カチャッリさんの晩年の弟子。師の教えを正しく継承するピッツァは、今やナポリでも貴重です。生地とソースが一体化した彼のピッツァはツルッと食べられる。ペロリという言葉は山本さんのためにあります。

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

［店名］『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

［住所］東京都目黒区青葉台1-14-17

［電話］03-6427-0739

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時（21時半LO）

［休日］月、第2・4火（祝日は営業）

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩8分

ジュルふんわり繊細な完成度に脱帽のおいしさ『PER TE（ペルテ）』＠溜池山王

人気絶頂の中、稲毛の『ペルテ』が閉店したのは2024年3月。充電期間を経て、2025年5月にピッツァをスペシャリテ、コースの主役として楽しむという新コンセプトをまとったリストランテとして溜池山王に復活。

マルゲリータ500※コース（13800円）より

『PER TE（ペルテ）』マルゲリータ500 ※コース（13800円）より

さらに進化した生地には米麹パウダーも使うなど、驚きのある5種類のピッツァが登場する。表現者・鈴川充高さんの新たな挑戦だ。

『PER TE（ペルテ）』シェフ 鈴川充高さん

シェフ：鈴川充高さん「毎日粉と向き合っています」

2018年ナポリピッツァ世界選手権（カプート杯）日本大会にマルゲリータで優勝。ナポリ・イスキア島で修業したナポリピッツァのみに留まらず、粉に関する知識をボーダレスに取り入れながら、前進を続けるピッツァ職人。

【IKAWA’S EYE】

フランスで薪窯パンも学んでいたり、鈴川さんは”粉使い”の人です。おいしくなるためなら何をも厭わないので、彼のピッツァはオリジナル性が高い。じゃんじゃん焼くピッツァではなく、1枚の精度を高めたピッツァ。今はさらに研ぎ澄まされた感じです。

『PER TE（ペルテ）』

［店名］『PER TE（ペルテ）』

［住所］東京都港区赤坂2-12-33赤坂永楽ビル1階

［電話］03-5545-5255

［営業時間］17時半〜23時（コース一斉スタート・2回制）

［休日］日・月

［交通］地下鉄南北線ほか溜池山王駅11番出口から徒歩3分

生地、焼き、所作。ナポリピッツァは職人技を楽しめ！

ナポリピッツァと言えば最初に思い浮かぶのは何だろう？薪窯で焼かれ、中央にはトロトロに溶けたジューシーなモッツァレラとトマトソース、縁はふっくら膨らんだマルゲリータ？いいねえ。

でも実のところ、焼き手（ピッツァ職人）によりこんなに違いがあって、知れば知るほどハマってしまうとは思わなかった！

そこで、深掘り本『ピッツァ職人』著者・井川直子さんを水先案内＆推薦人として迎え、その魅力を小生（ライター池田）が探ってみた。

池田（以下池）「早速ですが、最初は吉祥寺にある『ピッツェリアGG』の中村拓巳さん。推しの1枚がマストゥニコーラというのが渋いですね」

井川（以下井）「中村さんの魅力は『焼き』なんです。シンプルなピッツァほど、それを堪能できるので……」

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

池「ペコリーノの香りと塩気、確かにシンプルなのに、噛み締めると軽くて生地の旨みがたまらないです」

井「マストゥニコーラは、生地を延ばして、ラードとペコリーノ（羊乳チーズ）、バジリコをのせて焼いたもので、ナポリにトマトが入ってくる以前に生まれた古典的なピッツァなんです」

池「でも、中村さんの『焼き』って何がそんなに違うんですか？」

井「ナポリで数を焼いて身についたネイティブな感じ。窯と向き合って細々考えることなく、狙うべきポイントをピタッと掴むから、勢いがあるんです」

池「もう1枚は試作を続けているというコンテンポラネア。近年ナポリで注目されている”デカ縁”スタイルですね。黄色いトマトの甘さとイワシとオリーブ、口溶けのいい生地でこれも新鮮な旨さ」

井「お店のメニューではないけれど、彼の新しい挑戦が今後どう発展するか楽しみ」

池「お次は小伝馬町『イル・タンブレッロ』、大坪善久さんのマリナーラですが、小麦が焼けた香りに、熱々ジュルジュルのトマトソースが滴るようで、ワイルドでセクシー。いきなりやられました！」

井「マリナーラは、マルゲリータと並ぶ代表的なナポリピッツァ。ふたつのうちどちらかに決めて食べ比べると楽しいし、好みが見つかるのもおすすめです。大坪さんのマリナーラって、確かに官能に訴えるような味わいがありますよね」

池「それとピッツァを焼いている姿がカッコいい。リズムや躍動感があって」

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

井「色気ありますよねえ。実際、所作のきれいな職人のピッツァはおいしいという法則が（井川調べ）。そこに惚れ惚れしながら出てきたらすぐ食べるのが一番！」

池「『ナポリの街中にあって、イタリア人が食べても違和感のない店にしたい』と仰ってましたけど、雰囲気もいい」

井「ピッツァフリッタ（揚げピッツァ）というストリートフードもおいしいですし。こちらのお店はピッツァを食べるだけじゃない、ちょっとどこかセンチメンタルで、総合的に魅了される空間です」

池「中目黒にある『ダ・イーサ』、山本尚徳さんのピッツァはどうでしょう？」

井「山本さんは、サービス精神があって、楽しませ上手な人。焼き上がりもライブ感抜群で、整い過ぎてないというか、縁や焦げのランダムさもよかったり」

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

池「曰く、奇をてらったことはしない。ナポリの国民食みたいな昔ながらのピッツァを届けたいそうで、なんか楽しい」

井「紹介しているパンナ・コット・エ・マイスは、生クリームとパルミジャーノにハムとコーンをのせた、ナポリでは子どもも大好きなピッツァ。でも、それを黒胡椒を効かせて大人の味にしてみせる遊び心が山本さんにはあるんです」

池「一方でフレッシュマッシュルームを使ったフンギ（きのこのピッツァ）も、きのこの旨みや香り、トマトの酸味なんかが口の中でジュワーっと溢れ出す。なんかピッツァが軽くて生きている感じ」

井「山本さんはナポリで今は亡き師匠から教わった昔からのやり方をとても大事にしています。例えば木箱に入れた生地をあちこち移動させて、冷蔵庫を使わずに発酵させる手法にも表れています。土台にはそういう愚直さもあるんです」

池「では最後は、溜池山王の『ペルテ』。こちらは、ピッツァをあえてコースとして出す、ナポリピッツァの範疇にとどまらず、次を目指しているお店ですね」

井「鈴川充高さんは、ナポリピッツァ職人世界選手権日本大会のSTG部門で、マルゲリータで優勝もしています。広い意味の”粉好き”で、粉で表現したい人。自分の方法論を探ってきた人です」

池「そのマルゲリータ。焼き上がりが繊細で美しいですねえ。中はジュルルッともっちりミルキーで、確かに生地が旨い」

『PER TE（ペルテ）』

井「軽さで言ったらナンバーワンじゃないですか。生地はミリ単位で延ばして、その中にモチッとカリッを共存させる。生地をどれだけ作り込めるか。粉のおいしさをいかに引き出してやるかで、食べ疲れしないピッツァにしたいそう」

池「いい粉があったら僕はどんどん変えていきますとも聞きました」

井「コースにはプーリアの焦がし小麦を使った、季節の食材を自分で巻くオリジナルのピッツァもあったりして、クレープがヒントだとか。まだまだ進化の途中でやりたいことがいっぱいあると思うから、これからも楽しみです！」

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ピッツァの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】職人というよりもはや演者!? 食べておいしい見て楽しいナポリピッツァの名店（29枚）