「ミスが起きてしまった」ボスニア・ヘルツェゴビナ指揮官が悔やんだ“痛恨の失点＆一発退場”。「60分までは優位だったが…」１−４惨敗【W杯】

「ミスが起きてしまった」ボスニア・ヘルツェゴビナ指揮官が悔やんだ“痛恨の失点＆一発退場”。「60分までは優位だったが…」１−４惨敗【W杯】