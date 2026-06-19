「中華系マフィア」に拉致された20代日本人男性が奇跡の「大脱走」…監視の男が見せた「一瞬のスキ」

日本人の若者が拉致されて、カンボジアで特殊詐欺に加担させられている―。国際社会でも問題視されている「日本人狩り」の実態を詳報する。

【前編を読む】「『2泊3日で帰る』と話していたのに…」“中華系マフィア”に息子を拉致された「母親の慟哭」

拉致に成功すれば「600万円」の報酬

筆者は、カンボジアで拉致された後に詐欺拠点から命からがら脱出してきた立花幸雄さん（仮名、20代）に、話を聞くことができた。

面接では自分のプロフィールや、暴力団に所属しているかどうかなどを聞かれた。ただ、関わりたくないがあまり、要領を得ない返答ばかりした。

「面接の途中で彼らは、人が銃で撃たれたり、スタンガンで痛めつけられたりする様々な動画を見せてきたのです。『裏切ったら自分も同じ目に遭うのか』と恐怖で震えあがりました」

その後、友人から連絡が入った。どうやら自分は一度目の面接で「不合格」とみなされ、別の詐欺グループに身柄を引き渡されるという。

「あなたが合格しないと、私に紹介料の600万円が入ってこない。半分あげるから、なんとか面接に受かって欲しい。彼らにパスポートを渡しているし、もう逃げられないよ」

このように友人は「人身売買」を認めた。それからまた面接をして、結果は合格。ホテルの一室をあてがわれ、「翌日から詐欺の仕事をしてもらう」と言われ、監視役もついた。

犯罪行為に加担などしたくない。その一心で立花さんは、ホテルからの脱走を計画する。

「監視の男を見ていると、決まった時間にトイレに行くことがわかりました。しかも、一度行くと最低15分は戻ってきません。おそらくコカインを打っていたのでしょう。このタイミングでホテルの敷地外に飛び出し、一般のカンボジア市民に助けを求めました」

現地警察を通じて日本大使館に駆け込んだ立花さんは、5月に無事帰国して家族と再会を果たすことができた。

腐敗した現地当局

特殊詐欺組織をめぐっては、カンボジア政府も摘発を活発化させている。今年1月にカンボジア当局は、現地に拠点を置く中国系企業「プリンス・グループ」のボスである陳志の逮捕に踏み切った。この企業は、表向きは不動産開発や金融事業を展開しながら、裏で特殊詐欺などを手がける犯罪組織と見なされていた。

しかし、逮捕後も関連組織や別の中華系マフィアの詐欺組織が蠢き続けていると見られている。その理由は、現地当局の腐敗だ。

そもそもマフィアに詐欺拠点となる土地を貸しているのが、カンボジア政府の関係者であることも珍しくない。警察が詐欺グループから賄賂を受け取って、摘発を免れさせるケースもあるという。

その結果、詐欺拠点は一向に減らず、「旅行者」が連れ去られる事件も相次いでいる。インターポール（国際刑事警察機構）の発表によれば、66ヵ国で人身売買の被害者が確認されているという。

なぜ日本政府は弱腰になっているのか

当然、先進国では深刻な事態として受け止められている。たとえばアメリカは、マフィアと繋がりのあるカンボジアの議員を制裁対象とした。韓国では、カンボジアで特殊詐欺に加担させられていた大学生が殺害された事件を受け、タスクフォース（専門チーム）を現地に常駐させた。

カンボジアで発生している日本人の人身売買について、外務省はどう捉えているのか。担当部署に取材したところ、次のように回答した。

「海外で特殊詐欺に加担させられたとして、在外公館に支援を求めて来訪する例はありますが、プライバシー保護の観点及び現地当局等との関係から、個別具体的な事案や件数をお答えすることは差し控えます」

行方不明者として氏名などを公表すれば、当事者が現地でどんな目に遭うかわからない。それを危惧する家族も多いのだろう。ただ、こうした事情を踏まえても、すでに数百人が行方不明になっている現状を鑑みれば、政府は弱腰のように見える。現地事情に詳しい日本人は、こう嘆息する。

「日本の警察と外務省の連携が上手くいっていないのか、摘発はおろか日本人の保護にもつながっていません。外交官たちはカンボジア政府との関係を良好に保つことに一生懸命で、邦人保護には積極的ではない印象を受けます」

詐欺の成績が悪いと暴行を…

前出の馬場さんは、息子に関する情報を集めるため「カンボジア行方不明者家族会」という団体を立ち上げた。すると、現地で特殊詐欺に加担させられていた複数の人から生々しい話を聞いたという。

「かけ子として成績が悪いと、暴行を受けるらしいです。罪の意識を薄めるため、薬物を与えられて仕事する人もいると聞きました。

いつか現地で詐欺拠点が摘発されたときに、息子は犯罪者扱いされてしまうのでしょうか……」

かりに詐欺グループから解放されたとしても、犯罪者の烙印を押されるとなれば、当事者は公言しにくい。だからこそ、「日本の若者が拉致されて、特殊詐欺に加担させられている」という事実があまり知られていないのだ。

特殊詐欺という蟻地獄に巣くう中華系マフィアは、今日も生贄を求めて蠢いている。

「週刊現代」2026年6月22日号より

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