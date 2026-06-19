【酒井 晋介】新たな交通ルールがこっそり導入…！「黄色いセンターライン」のある狭い道路で、自動車は「車道の自転車」を追い越せない

2026年4月に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が導入された。これを機に、反則金を避けようとする多くの自転車利用者が車道へ流れ始めている。

弁護士で参議院議員の北村晴男氏は、この「自転車の車道走行原則」の厳格化を「悪法だ」と断じ、強く警鐘を鳴らしている。

前編記事『「自転車青切符」は悪法だ…！政治家がだんまりを決め込むなか、あの”有名議員”が直言「間違った法律で命を落としてはいけない」』より続く。

事実上、車は自転車を追い越せない

なぜ実態に合わない法律が作られ、施行されてしまったのか。北村氏はその根底に、警察官僚の「前例踏襲」という硬直した体質と議員の無思慮があると指摘する。

「そもそも『自転車は軽車両だから車道』と決めたのは過去の先輩たちです。もしかすると当時は今ほど危険な道路が多くなかったのかもしれません。あるいは当初から間違ったルールだったのかもしれません。いずれにせよ、現在の日本の道路事情に合っていないにもかかわらず、『今さら前提を変えれば先輩たちの判断を否定することになる』と保身に走り、誤りを率直に改めようとしません。その結果、歩道での自転車による歩行者被害を防ぐという課題にとらわれ、『全体のバランスの中で命をどう守るか』という最も大切な視点が抜け落ちてしまったのです」（以下、「」内は北村氏の発言）

このように現場の実態を直視しない姿勢は、自動車ドライバーに対するルールの適用にも表れている。今回の法改正では、車道へ押し出される自転車の安全を確保するため、自動車側にも新たな義務が課された。自動車が自転車を追い越す際、十分な間隔（目安1m）が取れない場合は、安全な速度まで減速して進行しなければならず、違反すれば罰則も科されるというものだ。

しかし、このルールを実際の道路事情に当てはめると、大きな無理が生じる。たとえば、黄色いセンターラインが引かれた狭い道路では、車は自転車を事実上追い越せない。対向車がいなくても自転車の後ろをノロノロと走るしかなく、大渋滞や物流の遅れを引き起こしてしまうのだ。

現場の実情に即さない「警察の説明」

北村氏は国会質疑でこの問題を追及し、はみ出し禁止道路でも、対向車がいるなどの場合には、必要に応じて例外的にはみ出し追い越しを可能とするべきだと指摘した。しかし、これに対する警察庁の答弁は「速度を調整することにより、自転車等の安全を確保するよう努めていただきたい」「道路交通状況に見合った必要な規制区間となっているか改めて点検を行い、規制の解除等を検討するよう都道府県警察に指示している」といった、現場の実情を踏まえた回答とは言い難い抽象的な説明にとどまった。

自転車事故を減らすという目的自体は間違っていない。しかし、そのアプローチは根本から見直す必要があると北村氏は主張する。

「この問題は難しく考える必要はありません。『自転車に車道を走らせて自動車側の安全運転を徹底させる』か、『自転車に歩道走行を許容して自転車側の安全運転を徹底させる』かの二者択一です。合理的に考えれば、後者を選ぶべきです」

死亡リスクの高い車道へ自転車を無理に追い出すのではなく、安全な歩道への退避を認める。そのうえで、今回導入された青切符制度を、真に危険な行為の取り締まりにこそ活用すべきだというのだ。

「歩道走行を一定程度認めた上で、スマートフォンを見ながらの運転や、歩行者の間を縫って暴走するような悪質な自転車に対してのみ厳しく反則金を科せばよいのです。それで歩行者の安全を確保しつつ、自転車利用者が車と接触して命を落とすリスクを大幅に抑えられます。それこそが本来あるべき合理的なルールです」

国民が声を上げるしかない

現状のルールを放置すれば、被害は続く。では、どうすればよいのか。

「インフラ整備を急ぐべきとの意見もありますが、全国の道路を改修するには莫大な予算と時間がかかります。待っていては間に合いません。最も現実的な解決策は、不合理な法律を変えることです。そのためには国民の声が不可欠です。『このルールはおかしい』と思ったら、地元の議員に直接意見を届けてください。多くの有権者から声が上がれば、与党も無視できなくなります」

命に関わる問題については、国民一人ひとりが「本当にこのルールは合理的なのか」と問い直す必要がある。間違った法律が人の命を危険にさらすのであれば、その誤りを正すために声を上げることこそ、私たちに求められている姿勢ではないだろうか。

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