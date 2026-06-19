いったいなぜ、関西なのに「東京式アクセント」の地域が存在するのか

日本は「東西」で語れるのか、「中部地方」は存在するのか、何が「裏日本」をつくったのか……私たちは〈この国のかたち〉を全然知らなかった!?

話題の新刊『新しい日本地理――地図・統計・移動から読み解く』では、気鋭の研究者が大量の統計地図を用いて、日本列島を大胆に問いなおしている。

（本記事は、重永瞬『新しい日本地理』の一部を抜粋・編集しています）

『新しい日本地理』第1章では、日本を大きく東日本、関西・中四国、九州という3つの地域に分け、東日本と九州のつながりを説明している。

こうした大きなパターンはたしかに存在するが、細かく見ていくとそこから外れるような地域も多く存在する。その例として、方言研究において関心が寄せられてきた「言語島」について紹介しよう。

言語島とは、周囲とは大きく異なる特徴を持つ言語が話されている地域を指す。形成要因は大きく二つに分かれ、一つは隔絶された場所にあることで独自の方言が発達したタイプ、もう一つは大規模な移住によって他地域の方言が伝播したタイプである。

隔絶による言語島として代表的なのは、奈良県十津川村周辺で用いられる奥吉野方言である。奥吉野は関西にもかかわらず、京阪式ではなく東京式のアクセントとなっている。より正確に言えば、内輪東京式アクセントという名古屋弁や岡山弁と同じ類型に当たる。

例えば、標準語の「考えないとねぇ（カンガエナイトネェ）」は、関西弁であれば「カンガエントナァ」になるが、十津川では「カンガエントノーラ」になる（傍線は高く発音する箇所を示す）。標準語の「〜ねぇ」に相当する「ノーラ」という語尾が特徴的だ。このように、アクセントは東京式だが、関西弁とも標準語とも異なる表現が多く見られる。

十津川では、「マクドナルド」はどのように略されるのだろうか。「マクド」の分布は京阪式アクセントと重なっていたが、十津川には「マック」の飛び地があるのだろうか。気になるところではあるが、そもそも十津川村にはマクドナルドがない。最寄りのマクドナルドは和歌山県新宮市になるが、新宮では「マック」と「マクド」が拮抗しているようだ。

移住によって形成された言語島としては、千葉県君津市の例が知られる。1965年に八幡製鐵（現日本製鉄）君津製鐵所ができたことにより、北九州から約2万人の従業員が君津に移住してきた。市内の小学校では、在校生1135人のうち約800人が九州からの転校生という状況も見られた。これにより、君津では方言や食文化などさまざまなところで北九州の影響が見られるようになった。現在の君津ではかつてほど北九州の文化は見られないものの、それでもところどころに面影が残っている。

文化は人の移動と一緒に運ばれる。もしかすると、あなたの家も小さな言語島かもしれない。

さらに、「多くの人が知らない「都道府県ランキング」が隠すもの…地図から問いなおす「日本の姿」」では、「都道府県魅力度ランキング」が抱えている問題、さらには都道府県や地方ブロックからは見えていないことを掘り下げていく。

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