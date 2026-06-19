新型キックスのフロントビュー。旧型に比べて内外装の質感は大幅に向上。フォルムも安定感のあるものとなった（筆者撮影）

2026年6月17日、日産自動車はサブコンパクトクラスのクロスオーバーSUV、第2世代「キックス」を発表、翌18日に発売した。2年連続で巨額の最終赤字を計上し、もはやひとつの失敗も許されない状況に追い込まれた日産としては、是が非でも反転攻勢の橋頭堡としたい重要なモデルである。

コンセプトは「大人の遊び心を刺激するクルマ」。東京・六本木で行われた発表会で、国内販売を担当する杉本全執行職は、

「忙しい毎日の中でも気持ちが高まるようなワクワクする体験をお届けしたいという思いを持って開発してきた。毎日の運転をより楽しく、遠出をより快適にする先進コンパクトSUVとしてデザイン、走り、快適性に日産のこだわりを詰め込んだ」

と意気込みを見せた。

新型キックスのプレゼンに立つ国内マーケティング＆セールス責任者の杉本全氏（筆者撮影）

新型キックスのフロントフェイス。アメリカンフットボールのヘルメットをモチーフにしたデザインとのこと（筆者撮影）

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「ジューク」の穴を埋められず…旧型キックスの苦戦に見る日産の誤算

キックスの第1世代はコロナ禍真っただ中の2020年、前年に販売終了した「ジューク」の穴を埋める形で登場したが、新興国で2016年から販売されていたモデルをベースに日本へ導入されたこともあり、発売当初から古さは否めなかった、個性的なデザインで支持を集めたジュークの代わりを務めるにはいかにも力不足だった。

旧型キックス。新興国モデルを日米にも投入したが、商品力不足は否めなかった。激変した新型に期待がかかる（筆者撮影）

プロジェクトが進められたのは西川廣人社長時代だったが、この仕様で日本やアメリカなどの先進国市場でもイケると踏んだ判断には、日産の商品企画力や市場認識を問われる面があった。

その反省もあってか、第2世代はストラテジーをガラリと変えた。新興国向けの低価格モデルを「テクトン」として分離させ、キックスは高性能な先進国モデル用のプラットフォームを使い、寸法も拡大。デザイン、質感を含め、最初から先進国市場をターゲットとするBセグメントクロスオーバーに仕立ててきた。

新型キックスのリアビュー。リアフェンダーの盛り上がりやカービングで伸びやかさを強調。旧型の寸詰まり感を解消した（筆者撮影）

セールスだけでなく、落ちた日産のイメージを回復させるという点でも新型キックスのタスクは重い。果たしてそれに足る仕上がりを期待できるのだろうか。実際の性能は実車のロードテストをお待ちいただきたいが、とりあえず技術、商品仕様の現実をお伝えしたいと思う。

日本初、日産最新「e-POWER」がもたらす驚きの実用燃費とは

まずはクルマを構成するプラットフォームだが、旧型の新興国向けVプラットフォームからルノー・日産アライアンスのモジュールアーキテクチャ「CMF-B HS（ハイスペック）」に変わった。

この変更による走りの性能、質感の向上には大いに期待できる。CMF-B HSはBセグメント用に開発されたモジュールで、欧州向けのジュークと同等になった。このモジュールはかなりの拡張余力を持っており、ルノーは1クラス上のCセグメントクロスオーバー「アルカナ」もこれで作った。

筆者は最近そのアルカナのフルハイブリッドモデルのロードテストを行ったが、運動性能や防振性など、成り立ちを知らなければ中型車用のCMF-C/Dモジュールだと思い込んだであろうという仕上がりだった。スタイリングやパッケージングは大きく異なるが、少なくとも動的質感、快適性については欧州モデルのジュークと並ぶものに仕上がっていることが予想される。

日本仕様のパワートレインはシリーズハイブリッド「e-POWER」で、駆動方式はFWD（前輪駆動）とAWD（4輪駆動）「e-4ORCE」の2種類。e-POWERは日産が「第3世代」と称するエンジン、減速ギア、出力制御ユニットなどを一体化させたX-in-1パッケージ。このユニットは日本では初出だ。

電気モーターの出力は105kW（143馬力）で、旧型の100kW（136馬力）から向上した。組み合わされるエンジンはミニバン「セレナ」に搭載実績がある発電専用に設計された1.4リットル3気筒「HR14DDe」。このエンジンは圧縮比より膨張比を大きくすることで効率を上げるミラーサイクル方式。

シリーズハイブリッドe-POWERは第3世代に進化。発電特化型の1.4リットルエンジンとの組み合わせで経済性向上を狙っている（筆者撮影）

ピーク熱効率は40％どまりだが、セレナのロードテスト時は市街地、郊外路、高速道路の混合ルートを走って21.6km／リットルという、旧型セレナを大幅に上回る平均燃費の実測値を得られた。

特に改善が著しかったのは高速走行時の燃費で、東北道120km／h区間をやや速いペースでクルーズしても燃費の落ち込みは最小限。それが全体の燃費の押し上げにつながった。セレナより軽量、かつ前面投影面積が小さいキックスではさらに高い経済性が期待できそうだ。

最上位は424万円超、新型キックスが挑む「高価格帯シフト」の勝算

エクステリア、インテリアのデザイン性、質感は第1世代から大幅に進歩した。筆者はたまたま新型キックスの発表前日に日産グローバル本社を訪れており、そこで第1世代の展示を見収めたのだが、それと見比べてもボディ曲面の精度感、メタリック塗装表面のクリア層の平滑性、インテリアの樹脂素材等々、すべての要素がまるで別物と言えた。

室内は布地、非動物性の合成皮革などを効果的にあしらった洒落たものだった（筆者撮影）

このように商品力に関しては長足の進化を遂げた、というより実質的に別モデルと言ったほうが当たっているくらいの仕立てとなった新型キックスだが、その進化はもちろんタダで得られたわけではない。その分、お値段も張ることになった。

日産としても値上げで勢いを得られないというのは何とか避けたかったとみえて、最安グレード「X シンプルパッケージ」FWD版を299万9700円と、旧型の最低グレードより少し安い水準に抑えるなど、かなり頑張った値付けを行っている。

そのシンプルパッケージでもADAS（先進運転支援システム）「プロパイロット」は標準で付いているので最低限の装備レベルは持っているのだが、新型キックスの売りである先進性を堪能するにはほど遠い。

新型キックスの“らしさ”を味わえる装備を持つグレードは4段階のうち上から2番目の「X+」以上で、その価格はFWDが354万9700円、e-4ORCEが388万9500円。トップグレードのGはそれぞれ389万8400円、424万8200円と、旧型の最高グレードを大幅に上回る水準だ。

価格の高さはそれだけにとどまらない。新型キックスのインテリアは大変に見目麗しいものだが、それだけに「せっかくならあれもつけたい、これもつけたい」となりやすい。

その最たるものはサブコンパクトクラスの上級モデル「ノートオーラ」でも好評を博したヘッドレストスピーカー付きのBOSEサウンドシステムだが、これがさまざまな装備とのセットオプションでかなり高価。ユーザーにとっては悩ましく感じられるところだろう。

インテリアはノートオーラに似た高品位なもの。高価なオプションだがヘッドレストスピーカー付きのBOSEサラウンドシステムを装備可能（筆者撮影）

旧型から平均価格がかなり上昇するのは避けられない。その上位誘導をうまくやれるかどうかは新型キックスの成否を分けるポイントのひとつになる。

国内軽視のツケを払えるか、新型キックスに試される「日産の本気」

日産はトヨタ自動車、三菱自動車と並んで所得の高いユーザーを多く囲い込んでいるブランドで、この価格帯でも中高年に対しての訴求はある程度見込めそうだが、問題は将来的なシェアを左右する若年層の取り込みだ。

発売当初は上級感バリバリという今の路線でいいかもしれないが、今後は価格の安いXシンプルパッケージやその1つ上の「X」を、装備は簡素でもそれがむしろカジュアルでクールと感じさせるようなヒエラルキーレスの演出を持つものに変えていければ、所得が低い若年層を吸引するパワーは増す。

現在は各メーカーとももっぱら残価設定クレジットで若年層の取り込みを図っているが、残クレ勝負となると下取り価格の高いトヨタ自動車に毎月の支払額で力負けする。気に入ったクルマに長く乗れば下取り額の影響が小さくなるという昔の消費スタイルをあえて喚起するのもひとつの手だろう。

商品力アップは確実に果たした新型キックスだが、それを復活の起爆剤にできるかどうかは今後の工夫にかかる。長らく国内を軽視してきた日産の本気が試されるところで、その意味でも今後の動向が興味深い。

筆者：井元 康一郎