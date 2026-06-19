物価高に追いつかない賃金の上昇。「使えるおカネ」が増えない現実

1997年以降、日本では名目賃金から物価上昇率を差し引いた「実質賃金」の低下、停滞が続いている。

欧米などではインフレと並行して賃金が上昇しているのに、なぜ日本だけが低迷しているのか――。

流通、運送の現場をはじめ、多くの業界の現場を訪ね、実例を見てきた首藤教授が解き明かす、日本経済の最大の謎。

注目の論考の「はじめに」を公開。

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（本記事は、首藤若菜著『なぜ賃金は上がらないのか 日本経済30年の陥穽』の一部を抜粋・編集しています）

働く側も企業の側も苦しい。それにもかかわらず、経済全体として豊かさが実感されない。まるで誰も得をしていないかのように見えるこの状況は、いったいなぜ生じているのだろうか。本書は、この問いを実質賃金という観点から考えていく。

ここでは、こうした状況を「中小企業の努力が足りないからだ」「労働者の生産性が低いからだ」「労働組合が弱いからだ」といった、特定の主体の努力不足に還元して捉えない。また、一時的な景気変動や偶発的なショックによって説明することもしない。問題の背景には、賃金や価格をめぐる交渉や調整が、本来あるべき形で機能してこなかったことにあると考える。ここで取り上げる交渉や調整とは、賃金をめぐる労使交渉だけではない。大企業と中小企業、元請けと下請けとの交渉も射程に含め、賃金や価格の調整がどのような形で行われてきたのか、その結果、誰がコストを引き受ける構造になってきたのかを明らかにする。

なぜ賃金を上げようとしないのか

現在、物価高や人手不足を受けて、世の中では「稼ぎたい人は、もっと長時間働けるようにすればよい」「税・社会保険料を引き下げて手取りを増やせばよい」といった議論がしばしば提起されている。労働時間を延ばすことで収入を増やすという対応は、日本経済が長年繰り返してきた調整方法でもある。税・社会保険料の引き下げは、近年になって提起されている対応策の一つであり、多くの人が現実的で即効性のある解決策だと感じている。

しかし、両者に共通しているのは、賃金そのものを引き上げ、賃金の原資となる付加価値を価格に反映させることができない状態を前提に、その不足分を労働時間や社会的負担で補おうとする発想である。こうした発想が広く共有されていること自体が、日本経済に蓄積されてきた構造的な問題を浮き彫りにしている。賃金が上がらない、付加価値に見合う価格が実現しない社会では、労働時間の延長や税・社会保険料の引き下げといった別の要素が、調整弁として繰り返し動員される。その結果、問題の所在は見えにくくなり、同じ調整が形を変えて再生産されていく。だが問題の核心は、賃金そのものが上がらないことにある。

本書では、賃金に焦点を当てて分析を行うが、日本の生活者は賃金労働者だけではない。年金生活者、自営業者や個人事業主、家庭内の無償労働によって生活が支えられている人々も多い。それでも本書が賃金を問うのは、賃金水準が企業の価格設定や生み出された付加価値の配分に影響し、その結果、社会全体の購買力を方向づけているからである。実質賃金の停滞は、賃金労働者にとどまらず、物価の変動を通じて、生活する人すべてに影響する問題である。

現場で働く人の声を集めて

筆者は、労使関係を専門とする研究者である。

本書の問題意識は、現場で働く人々、労働組合の役員、中小企業の経営者、大企業の人事担当者、地域行政を担当する行政職員など、研究の過程で出会ったさまざまな人々の声から形づくられている。そうした声には、なぜ賃金が上がらないのかという率直な問いだけでなく、生活の苦しさ、価格が改定されないことへの憤り、打開策が見えないことのもどかしさ、先行きに対する諦めといった感情が込められていた。それらは、日々の仕事や生活のなかで積み重ねられてきたものである。

こうした状況を改善させようと、多くの政策が講じられてきた。だが、政策の決定過程で整理される論点と、現場で見聞きする実態とのあいだには、しばしばズレが生じる。実質賃金が上がらない理由は、経済学や労使関係の理論で繰り返し説明されてきたが、それでも違和感が残ることが少なくない。

本書は、労働現場、政策、学問のあいだを往復しながら、なぜ日本で実質賃金の停滞が続いてきたのかを問い直し、その背景にある構造を明らかにすることを目的とする。

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