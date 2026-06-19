【もへじ】180億円の税金で建設！無人地帯にある「4車線の高速道路」の廃墟

「日本のトンネル技術が敗退した」--かつて市販の地図にそう書き込まれた峠がある。長野・静岡・愛知の3県にまたがる「青崩峠」だ。

長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ三遠南信自動車道の難所として知られるこの地は、世界第一級の巨大断層「中央構造線」と併走し、地質が極めて脆い。ここに半世紀近くにわたって高速道路を通そうとする壮絶なプロジェクトが続いてきた。

なぜこれほどの難工事になったのか。そして日本の土木技術はいかにして不可能を可能にしたのか。知られざる青崩峠の全貌に迫る。（第1回／全4回）

※本記事は、もへじ著『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）の一部を抜粋・編集した、ダイジェスト版です。

あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退

2023年5月、日本の土木工事史に残る偉業が達成された。長野県と静岡県、愛知県を結ぶ三遠南信自動車道の「青崩峠トンネル」がついに貫通したのだ。

現場の事務所がX（旧Twitter）に投稿したトンネル貫通の映像は600万回表示を記録。インフラ工事の動画としては異例の注目を集めた。だが、この工事の背後に、半世紀にわたる苦闘の歴史があることを知る方は多くないだろう。

青崩峠トンネルは「中央構造線」と呼ばれる世界最大級の巨大断層と併走しており、地盤が非常に脆く崩れやすい危険地帯を通る。そのため、かつて国土交通省（旧建設省）が一時建設を断念し、市販の地図にも「あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退」とまで記載されたことがあるほど、工事は困難を極めた。

事実、青崩峠トンネルを含む「青崩峠道路」は、1977年に事業が始まったにもかかわらず、2026年6月時点でいまだ開通していない。たった5.9kmの道路を造るのに約50年もかかっているのだ。

それどころか、一度は180億円という大金を投じて高速道路トンネルと2つのインターチェンジを建設しながら、完成前に廃止するという前代未聞の事態まで起きた。その財源は私たちの税金である。

多くの批判を受けたが、青崩峠道路の開通は地元の悲願でもあった。そのため国交省は奮起し、ゼネコンと協力して世界最新の工事方法をいくつも開発してこの難所を克服。着工から6年もの歳月をかけて、ようやくトンネル本体の完成にこぎ着けたのだ。

日本の土木技術は世界一の水準とされており、卓越した技術力でこれまで数々の難工事をクリアしてきた。世界最長の海底トンネルである青函トンネルや、映画にもなった黒部ダムの工事の事例は有名だ。しかし、語られていない難工事は無数にある。

本記事ではそのうちの一つである青崩峠道路の歴史について、国土交通省、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）、大林組、電源開発などの協力のもと執筆した。知られざる難工事のリアルをお届けする。

消えた高速道路

まずは上の写真を見てほしい。三遠南信自動車道のとある区間で、2018年時点に撮られたものだが、ここは普通の国道にもかかわらず、高速道路に使われる緑のキロポストが立っている。その先の道路は二股に分かれ、上空からは高架橋の橋脚が降りてくるように建っている--。

ところが2024年に同じ場所を上空から撮影すると、橋脚はすべて解体され、わずかに土台だけが残っていた。二股に分かれていた道路の右側は封鎖され、一本道になっている。

さらに奥へ進むと、二手に分かれた道路は合流するが、その間にも4車線の道路が合流するような跡がある。切断された橋脚の土台が残るこの場所に、先ほどの高架道路が繋がる予定だったのだ。

つまりこれは、東名高速や中央道のような片側2車線の高速道路インターチェンジの「跡」だ。しかも、かつて実際に使われていた高速道路ではない。一度も完成することなく本線が解体されたのである。高速道路の廃墟は数あれど、一度も開通しないまま解体されたのはココだけだと思われる。

不可解な点はインターチェンジ跡だけに留まらない。右奥にはトンネルが見えるが、その手前にも左側の道路に繋がる別のトンネルが存在する。一見すると異なる行き先へ向かうように見えるが、実は山の向こう側で合流しており、目的地はまったく同じだ。

上の写真は、右奥に見えたトンネルの入口だ。その入口付近の路面をよく見ると、現在の白線よりもかなり右に寄った、かすかなセンターラインの跡がある。車道と歩道を分ける縁石は後付けしたように見え、歩道は雑草が伸び放題だ。トンネル手前には橋があり、「池島第一橋」と書かれた緑色の標識も残っている。

つまりこのトンネルは、もともと高速道路として建設され、暫定2車線で開通した後、中途半端な状態のまま一般の生活道路に改造されたものなのだ。

高速道路が一般道に格下げされた例は新潟に1例あるが、それは完全立体交差のバイパスであり、歩行者も通るような生活道路にまで転用されたのはここだけである。（※廃道になった後、一部が生活道路に活用された場所なら山梨県の中央道談合坂SA近くに存在する）

30年以上も放置された高架道路

このトンネルにはさらに変わった特徴がある。S字カーブを描いているうえ、ほかの区間と同様、設計速度時速80kmで建設されているのだ。もちろん現在の日本の高速道路に、時速80kmで走れるS字トンネルなど存在しない。

ますます謎が深まるが、中に入るとさらに不思議な世界が広がっている。

高速道路の非常駐車帯として作られた退避スペースには、二度と点灯しないであろう警報表示板が残されており、非常電話ボックスは何者かによって折り戸が開けられないよう逆向きに押し込まれている。

反対車線側では電話ボックスそのものが撤去され、代わりに50km制限の標識が設置されている。設計速度80kmで作ったはずのトンネルに、である。

ちなみに、取材にあたり何度もこのトンネルを走ったが、歩行者には一度も出会わなかった。

不思議な世界はトンネルを出た後も続く。

トンネルを出ると、道路の脇に不自然な「出っ張り」が現れる。道路マニアの間で「イカの耳」と呼ばれるこの構造物は、本来そこに4車線の高架道路がまっすぐ延伸されるはずだった痕跡だ。日本最大規模の「イカの耳」といっていい。

その先に進むと道路はどんどん細くなり、なぜか案内標識が道路から大きく外れた場所に立っている。草が生い茂り、視認性も悪い。これらはすべて、トンネルを抜けた先に作る予定だったインターチェンジと高速道路本線の準備工事の跡だ。30年以上、誰にも使われることなく放置されてきた。

そしてこれらすべては、たった1つの峠を越えるためだけに作られた。その峠こそが、50年以上にわたって行く手を阻み続けてきた、青崩峠である。なぜこれほどの難工事になったのか――その答えは、第2回以降で詳しく解説していく。

（クレジットのない画像はすべて筆者撮影）

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