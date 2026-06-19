【難解略語】「GPIF」が何の略か分かりますか？　将来のために必ず知っておきたい！

突然ですが、「GPIF」が何の略か知っていますか？

私たちの老後に関わる…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「年金積立金管理運用独立行政法人」でした！

GPIFとは、「年金積立金管理運用独立行政法人」の略称です。

厚生労働大臣から寄託された年金積立金を管理・運用することを目的として、2006年に設立された独立行政法人です。運用する資産規模は200兆円を超えており、世界最大級の機関投資家として広く知られています。

GPIFが運用する資金は、現役世代が納める公的年金（厚生年金・国民年金）の保険料のうち、現時点での年金給付に使われない余剰分です。この積立金を株式や債券などに分散投資することで、将来の年金給付に備えた安定的な運用益の確保を目指しています。

運用ポートフォリオは国内債券・国内株式・外国債券・外国株式の4資産に分散されており、それぞれの基本ポートフォリオは定期的に見直されます。その運用成績は日本経済や株式市場にも大きな影響を与えるため、国内外の金融市場から常に注目を集めています。

次回の難解略語もお楽しみに！

【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？ 「Not Good」と多くの人が間違えます…！