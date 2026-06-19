100年前のロックフェラーより「33倍も金持ち」…1兆ドル長者となったイーロン・マスクがもたらす「新しい格差社会の誕生」絶望の正体

先日のスペースX上場で、史上空前の「1兆ドル長者（Trillionaire：トリリオネア）」になったイーロン・マスク氏。この「1兆ドル（約160兆円）」があれば一体どこまでの物が買え、どこまでの事ができるのか？

つまり、その金額が具体的にどんな意味を持つのか正直ピンと来ないので、そもそも「どうでもいい」「自分には関係ない」「妬む気にさえならない」などシニカルで無気力な感想を抱く人が多いと見られている。

しかし他方で、「ここまで富の一極集中が進むのはおかしい」「今の世界は間違った方向に進んでいる」「時代が逆行しているのではないか」という素朴な疑問や憤りも当然聞かれるだろう。筆者も個人的には共産主義や社会主義は嫌いだが、それでも「今の資本主義社会はやはり何か間違っている」という印象を禁じ得ない。

100年前のイーロン・マスクとは？

これに関して、先日ニューヨーク・タイムズが約100年前に遡り「世界最初の10億ドル長者（Billionaire：ビリオネア）」は誰だったか？」という記事を掲載した（因みになんで1兆ドル長者の一つ前が10億ドル長者かというと、ミリオン、ビリオン、トリリオンなどラテン語由来の数字の単位が3桁づつ上がっていくからだ。今更言うまでもないかもしれないが）。

同記事によれば世界最初のビリオネアは、1916年に自身の個人資産が10億ドルに達したジョン・D・ロックフェラーだという。ロックフェラーは19世紀後半に始まったばかりの「石油産業」にいち早く注目し、1870年にスタンダード・オイル社を設立。最盛期には石油精製の約9割を握るなどして、巨万の富を蓄えた伝説的な実業家・大富豪だ。

これに対し世界最初のトリリオネアに認定されたマスク氏が、「宇宙開発」や「EV・自動運転」、そのベースとなる「AI（人工知能）」開発などの事業でその座に上り詰めたことは、まさに時代の変遷を象徴すると同時に、私達の生きる21世紀がこれからどんな時代になるかを先取りしていると言えるだろう。

因みに1916年当時の「10億ドル」は、現在の物価に換算すると「300億ドル」に相当するという。つまりアメリカの物価は、この100年余り（厳密には110年）の間に約30倍に上昇したということだ。

これに対する見方は人によって分かれると思うが、少なくとも筆者には意外だった。

「約1世紀余りもの間に物価はたった30倍しか上がってないの？ 本当に？」

しかし、これは米労働統計局（BLS）の消費者物価指数（CPI）を基に計算した数値であって、間違いはないという。

一方、日本では1916年（大正5年）に比べると、現在の物価は約1200〜1400倍に跳ね上がっている。同じ100年余りの間に両国の間で何故これほどの開きが生じたかというと、その理由は日本が第二次世界大戦に敗れたからだ。

より具体的には、戦争中の物資不足や戦費調達のために日本政府が紙幣を刷り過ぎたことから、終戦直後の1945〜49年の約5年間だけで物価が約100倍になるハイパーインフレを経験したことによる。

物価上昇を考慮してもマスクは史上最大の富豪

ちょっと話が脱線したが、1916年にロックフェラーが蓄えた10億ドルという個人資産はその後100年余りの物価上昇を考慮すると（前述のように）現在の300億ドルに相当する。これに対しマスク氏の個人資産トリリオン（1兆ドル）はその約33倍である。

つまり見方によっては、現在のマスク氏は20世紀初頭を代表する大富豪ロックフェラーよりも、約33倍もお金持ちということになる。いや、マスク氏ばかりではない。今回のスペースXの上場で、同社だけでも20人以上のビリオネア、4400人以上のミリオネアが続出したとされる。

他方、一般庶民の懐を見ると、国民所得のうち一般の労働者に分配される割合（労働分配率）は、ここ数十年にわたって減少傾向にある。米商務省のデータによると、今年第1四半期には過去最低を記録した。

これらはアメリカのデータだが、恐らくは世界的にロックフェラーが活躍した20世紀初頭よりも現在の方がむしろ「富の一極集中」が進み、社会における貧富の格差が開いたと見るのが妥当だろう。その行く手には「AIによる雇用破壊」が控えており、状況はさらに悪化しそうだ。

歴史を振り返れば、ロックフェラーがビリオネアに認定された翌年の1917年にはロシア革命が起き、そこから社会主義や共産主義の無謀な実験が始まった。いわゆる東側陣営の一党独裁政権が国民を蹂躙し、最終的には「ベルリンの壁」崩壊など無残な失敗に終わったわけだが、それら血なまぐさい歴史の教訓は一体何のためだったのか？時代はむしろ逆行している、という印象を禁じ得ない人は多いだろう。

【後編を読む】「160兆円」を持つイーロン・マスクが突きつける「絶望の格差社会」その残酷な中身とは

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