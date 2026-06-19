おれ、お前のことがうらやましいよ…お金で「すべてを手に入れた歯科医」が、「患者を無償で看る医師」にこう呟いたワケ

人生80年時代、定年後どうしよう？ と頭を悩ませている人は多いだろう。「人生50年で一度死んだと考える。そして、別の軸足も持ってみよう」と言うのは、新刊『ボクが行かんと誰が行く 小児外科医吉岡秀人物語』に登場する、国際医療NGOジャパンハート創設者・小児外科医、吉岡秀人氏。定年後の小児医療分野の医師たちをアジアの国に派遣し、手術や医療指導を行う活動を始めたという。

これまで延べ4,500人以上もの医療者を動員してきたジャパンハートを率いる吉岡秀人氏に、人生後半を豊かに生きる秘訣を伺った。

「しょせん『モノ』だった」

――「人生50年をひと区切りにしよう」と勧めていらっしゃいます。

吉岡秀人（以下、吉岡）：それには、ある出来事がありました。私が高校生のころ、いつも一緒に遊んでいる親友がいたのです。ある日、彼は私にこう言いました。

「吉岡、おれたち、金持ちになろうな。医師になって金を儲けて、ポルシェに乗って遊ぼうぜ」

1980年代のころで、高収入でモノをたくさん持っていることが豊かさの象徴と思われ始めていました。まだ当時は外車に乗っている人なんてほとんどいません。ヤナセが外車を仕切っていた時代であり、外車は庶民から見たらおそろしく高価な乗り物というイメージでした。

――吉岡さんもお金持ちになりたかったのですか。

吉岡：いや、私はまったくお金には興味がなかったので、その場では「そうやな」と答えつつ心の中では「自分はポルシェの理論じゃ生きられない」と思っていました。価値観の違いはありましたが、私たちはなぜか気が合って、よく一緒に過ごしていました。

――彼はその後、どうなりましたか。

吉岡：久しぶりに再会すると、彼は歯科医になり、ほんとうに金持ちになっていたんです。

「ちょっと見せたいものがある」

と言われ、彼の家のガレージに案内されました。ビーッと音を立てて車庫のシャッターが上がると、そこにはかつて彼が宣言した通りの外車が置かれていました。当時1台3,000万円もする高級スポーツカーのランボルギーニと、その傍らにはドゥカティのバイクが2台。ランボルギーニは、私たちが子どものころに流行ったスーパーカーの中で、一番カッコいい車でした。

――すごいですね。

吉岡：私たちは、外見はカッコいいけど、窓が小さく視界がいやに狭い運転席と助手席に座って思い出話をしました。

「昔、おれが言ったこと、覚えてるか？ おれはほんとうに金持ちになった。仕事は歯科医で成功したし、マンションを建てて賃貸業もしているし、家族もいるし、憧れの外車も買った。欲しいものは全部手に入れた」

彼はそう言って、ランボルギーニのシートに体をうずめました。少しの沈黙のあとで、彼はこうつぶやいたのです。

「欲しいものは全部手に入れたけど、しょせん『モノ』だったよ。おれ、お前のことがうらやましいよ」

人のために「生きがい」に

――そのころ吉岡さんは何をされていたのですか。

吉岡：小児外科医になって昔はビルマといわれていたミャンマーに行き、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を立ち上げて、医療活動をしていました。貧しくて医療が受けられない子どもたちの病気を、無償で治療していたのです。病院には患者が列をなして待ち、また、私の活動に賛同してくれる仲間たちが増えてきたころですね。

――『ボクが行かんと誰が行く』のなかには、そのころのミャンマーでの吉岡さんの奮闘ぶりが描かれていますね。

吉岡：歯科医になった友人は、子どものころの夢を果たしました。でも、手に入れてみると、それは単なる「モノ」でしかなかった。そして、彼は気づいたのです。彼がほんとうに欲しかったのは、「生きがい」という形のないものだったということに。

ランボルギーニの中で、私の隣に座って、彼はそんなことをポツリポツリと話しました。

――彼はその後、どうなりましたか。

吉岡：しばらくたって再び彼に会う機会がありました。彼はその後、若い医師を育てる活動を始めていました。

「欲しかったものを全部手に入れた後に、ほんとうに欲しいものに気づいたんだ。だから今は、それに向かって動き出している」

と、彼は目を輝かせて言いました。

人のためにすることが自分の「生きがい」になることに、彼は気づいたのです。そのころ彼は40代。どんな活動を始めるにしても、じゅうぶん間に合うでしょう。

――早く気づけてよかったですね。

【後編を読む】→「人は50歳で一度死ぬから…31年間「カンボジア」「ミャンマー」「ラオス」で患者を看続けた医師が、いま実感している「人生の後半戦」の戦い方とは」

（聞き手／高木香織）

吉岡秀人（よしおか・ひでと）

小児外科医。認定NPO法人ジャパンハート創設者、最高顧問。1965年、大阪府生まれ。1995年からミャンマー、2009年からはカンボジア、2013年からはラオスでも活動。2004年、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立。海外では、医療活動のほか、視覚障害者自立支援活動、エイズなどで親を亡くしたり、貧困のため人身売買の危機にさらされていたりする子どもたちを保護し自立を支援する養育施設「Dream Train（ドリームトレイン）」の運営、医療人材育成などを行う。国内では、災害支援、医療者不足の離島やへき地への地域医療支援事業、がんの子どもや家族を支援する「スマイルスマイルプロジェクト」などを行っている。2021年第69回菊池寛賞を受賞。ジャパンハートの団体として、国連からのアワード、沖縄平和賞、日本政府からのSDGsアワードなどを受賞。

聞き手／高木香織（たかぎ・かおり）

出版社勤務を経て編集・文筆業。医療・子育ての本を多く手掛ける。文・編集に『ほんとうにすごい！ iPS細胞』『命を燃やせ いま、世界はあなたの勇気を待っている』（ともに講談社）ほか。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）がある。

【つづきを読む】人は50歳で一度死ぬから…31年間「カンボジア」「ミャンマー」「ラオス」で患者を看続けた医師が、いま実感している「人生の後半戦」の戦い方とは