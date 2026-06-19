死体を犯す男の日記に、実在の連続殺人犯のBL…「トラウマレベル」「あまりの描写に封印された過去も」入手困難なエログロ小説の世界

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「ゲンシシャのおすすめする小説」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

「人間はどこまでひどいことを考えられるのか？」

藤井慎二（以下、藤井） 今回は「ゲンシシャがおすすめする小説」ということで、エログロ要素が強めの作品を中心にご紹介していきたいと思います。

――ちなみに、藤井さんがエログロ小説にハマる原体験になったような作品はありますか？

藤井 きっかけは、マルキ・ド・サドですね。

――サドから影響を受けた本好きは多いと思います。

藤井 「人間はどこまでひどいことを考えられるのか？」といったことに、昔から興味があるんです。想像を表現するうえで制約が少ない小説は、そうした世界を創り出すうえで自由度が高く、エログロの極致のような表現にも触れやすいジャンルだと思います。

――なるほど。

実在したゲイの連続殺人犯のBL

藤井 最初にご紹介したいのが、「『ハンニバル』を軽く超える狂気と残虐。マルキ・ド・サドを思わせる頽廃の性愛」という帯の文句も印象的な、ポピー・Z・ブライトによる『絢爛たる屍』（文藝春秋）です。

――聞いたことがない作家さんですが、どのような内容の小説なのでしょう？

藤井 実在したゲイの連続殺人犯2人が、「もし出会ったらどうなるか？」という発想から生まれた小説です。作中では別の名前で登場していますが、登場人物のモデルとなっているのは、アメリカの連続殺人犯で「ミルウォーキーの食人鬼」ことジェフリー・ダーマーと、イギリスの連続殺人犯で死体愛好者としても知られるデニス・ニルセンです。

――実在人物を描いた、ある種の「ifストーリー」と言いますか。

藤井 カニバリズム（人肉食）の描写もあります。

――「食人鬼」がいますしね。

藤井 2人が出会うまでがやや長いのですが、出会ってからが面白く、関係性が非常に独特なんですよね。

――「共通の趣味が人殺しだった」というのは、現実にはあり得ない設定ですもんね。

藤井 「僕と一緒にゲームをしよう」といった会話を通じて、親しくなっていきます。

現在は入手困難な貴重本に

――作者のポピー・Z・ブライトは、どのような作家なのでしょう？

藤井 1990年代初頭から本格的に活動を始めたアメリカの作家で、主にゴシックホラーを手がけています。日本語に翻訳されているのは2作品のみで、もう1作の『ロスト・ソウルズ』はヴァンパイア小説で、角川ホラー文庫から刊行されています。『絢爛たる屍』は入手困難な貴重本です。残虐なシーンが多く、トラウマになるかもしれません。

――Amazonで文庫本が8000円で出品されていますね。今でこそBL作品のカップリングは多様ですが、日本語版は2003年発売というのも興味深いです。

藤井 確かに同人誌でありそうな設定ですよね。それでは、次に日本のエログロ小説として『甦った脳髄』（KADOKAWA）をご紹介します。

ミステリー作家が綴ったグロテスクな世界

――昭和の角川文庫らしい表紙ですね。

藤井 1984年刊行で、著者は草野唯雄さんというミステリー作家です。ある研究者が、4、5歳程度の知能しか持たない14歳の男の子に、亡くなった天才教授の脳をすり鉢ですりつぶして得られた「脳汁」を皮下注射したところ、男の子の知能が急速に発達し、天才になっていくという話です。性にも目覚めた結果、「女性の性器を見たい」と言い出すなど、行動がエスカレートしていきます。

――亡くなった天才教授も相当な変わり者だったのでしょうか？ 展開が気になります。

藤井 この本は短編集で、「甦った脳髄」が表題作になっていますが、収録作の「皮を剥ぐ」も衝撃的です。女性の乳房の皮を剥いでマネキンに貼りつけ、マネキンの股間には赤貝を詰め込んで性行為をする男の話です。

――「そこは赤貝でいいのかよ！」という感じもしますけどね（笑）。

藤井 とんでもなくグロテスクな話です。草野さんはほかにも多くの作品を発表していますが、『死霊鉱山』（光文社）も奇書として名前が挙がる作品です。

フランスで「一時封印」された小説

藤井 3冊目は『ネクロフィリア』（国書刊行会）という、その名の通り死体性愛を題材にした小説です。形式としては、死体を次々と犯していく男の日記という体裁になっています。

――夜な夜な墓を掘り起こして、あれこれする記録ということですね。

藤井 主人公は青春時代、隣に住む少女とすれ違った際には、その少女が死んだ姿を想像して自慰行為をするような人物です。

――生きている姿よりも魅力的なのでしょうね。

藤井 著者のガブリエル・ヴィットコップはレズビアンで、ゲイの男性と結婚後、自殺しました。手元にある版は2009年に国書刊行会から出版されたものですが、原著は1972年にフランスで刊行され、澁澤龍彦の書棚にも所蔵されていたことが分かっています。

――リアルタイムで読んでいた可能性が高いのですね。帯には「20世紀最後の禁断の書物」とありますね。

藤井 発売当時はあまりに直接的な性描写が問題視され、フランスでも一時封印されたそうです。「著者は『物騒な』作家と形容され、その後も正統な文学史からは闇に葬り去られてしまう」と解説にあります。

ネクロフィリアを扱った本は稀少

――それは仕方ない気もしますが、ある意味フランス文学界では勲章のようなものですね。

藤井 サドなどと同様に、淡々とした調子で描写が続きます。

――初版が1972年で、再版が18年後ということは、それだけコアな読者が存在し続けていたということですね。

藤井 そもそもネクロフィリアを扱った本自体が非常に少ないので。TikTokで紹介したところ、この本を目当てに来店された方もいました。やはり一定数関心がある方々はいらっしゃるようです。

――その方はネクロフィリアのマニアなのか、それともネクロフィリアそのものなのか……。タブーだからこそ好奇心を刺激される面はありますね。

藤井 自分からネクロフィリアだとは言いにくいでしょうし、私もさすがにそこまでは踏み込んで聞けませんね。

（構成／伊藤綾）

（編集／千駄木雄大）

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書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

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