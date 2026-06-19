「零戦」が次から次へと火を噴いた「マリアナ沖海戦」…「玉砕」という名の悲惨な作戦の実態【太平洋戦争】

太平洋戦争の戦況が日本に不利となりつつあった昭和18（1943）年9月、日本政府は戦線縮小と作戦方針の見直しをふくめた「絶対国防圏」構想を発表した。これは、北は千島からマリアナ諸島、西部ニューギニアにいたるラインを絶対国防圏として死守するというものだ。なかで特に重視されていたのが、サイパン、テニアン島があるマリアナ諸島である。ここを喪えば、日本のほぼ全土が米軍の空襲圏内に入ってしまう。そして米軍は昭和19（1944）6月15日、米軍がサイパン島に上陸。6月19日から20日にかけ、それを阻止しようと出撃した日本海軍機動部隊と、米機動部隊のあいだで大規模な戦いが起きた。「マリアナ沖海戦」である。

「これがこの世の地獄だと思いました」

「敵戦闘機・グラマンF6Fヘルキャットは、機銃弾が命中してもほとんど火を噴かない。ところが味方機は、ちょうど綿にガソリンをしめらせて火をつけたみたいにバーッと燃えて落ちてゆく。海面には撃墜された味方機の油紋がいたるところに広がり、炎を上げているのもある。悲惨という言葉ではとても言い尽せない。ああ、これがこの世の地獄だと思いました」

と、藤本速雄（1923-2016。旧姓池田。当時二飛曹、のち上飛曹）は回想する。いまから84年前の昭和19年6月19日、日米機動部隊が激突した「マリアナ沖海戦」に、藤本は、空母大鳳、瑞鶴、翔鶴の第一航空戦隊3隻の空母から発艦した第一次攻撃隊（零戦48機、彗星艦爆53機、天山艦攻27機、計128機）零戦搭乗員の一員として「瑞鶴」を発艦していた。

藤本は語る。

「それでもみんな突っ込んでいった。敵艦隊が、どれが空母か戦艦か判別がつかないぐらい遠いところに見えた。高角砲をバンバン撃っているから、あそこに艦隊がおるんだな、と。

零戦の一個小隊は4機で、私は真珠湾攻撃以来のベテラン・山本一郎少尉の三番機でした。空戦しながら、私がちょっと振り向いたら、四番機の田村雅夫飛長（飛行兵長）機がいなくて炎の塊がバーッと墜ちていくのが見えた。やられたな、と思っていると、次に二番機の花村雅之上飛曹機が撃墜されました。

グラマンが、次から次へと上から攻撃してくる。10回か15回、攻撃をしのいだと思われたとき、4機が上空から降ってきた。曳痕弾が私の機をかすめたから退避して、一瞬、一番機の山本少尉機との距離が離れた。ふたたび編隊を組もうと近づこうとしたところで、一番機が撃たれて火を噴いたんです。戦闘が始まって10分かそこらのことでした」

「玉砕」という名の全滅

昭和16（1941）年12月8日、日本陸軍によるマレー半島上陸、海軍によるハワイ・真珠湾攻撃に端を発する太平洋戦争は、はじめの半年こそ日本軍が破竹の進撃で占領区域を広げたが、翌昭和17（1942）年6月5日、日米機動部隊が対決、日本側が空母4隻を失う大敗を喫したミッドウェー海戦を境に勢いが止まり、同年8月、アメリカとオーストラリアを遮断するために日本軍が飛行場を建設していたソロモン諸島ガダルカナル島に米軍が上陸したあたりから形勢が逆転していた。昭和18年2月、ガダルカナル島の日本軍撤退。同年半ばになると米軍は一大反攻に転じ、日本軍が占領していた太平洋の島々を次々と攻め落としていった。日本の大本営発表を通じ、「玉砕」という名の全滅がしばしば報じられるようになるのはこの頃からである。

昭和19年2月17日、18日には、日本の委任統治領で聯合艦隊の一大拠点であったトラック島（現・チューク諸島）が米機動部隊による大空襲を受け壊滅。司令部が後退した先のパラオも、3月30日、31日の空襲で大きな打撃を受けた。

もし、米軍がこのまま侵攻を続け、サイパン、テニアンをはじめとするマリアナ諸島が敵手に落ちたら、日本本土の大部分が、アメリカが開発中の新型爆撃機・ボーイングB−29の行動圏内に入ってしまう。そうなれば、戦いはもはや詰んだも同然である。マリアナ諸島は、日本にとって是非とも守らなければならない、最後の防衛ラインと考えられていたのだ。

連合艦隊は、空母大鳳、瑞鶴、翔鶴、隼鷹、飛鷹、龍鳳、千歳、千代田、瑞鳳の9隻を主力とする第一機動艦隊（機動部隊。司令長官・小澤治三郎中将）を編成し、これと基地航空部隊である第一航空艦隊（一航艦・いちこうかん）とで、米機動部隊と中部太平洋上で本格的な決戦を行い、退勢を一挙に挽回しようと画策した。この作戦は「あ」号作戦と呼ばれる。

「あ」号作戦の実態

掛け声こそ勇ましいが、機動部隊も一航艦も、その実態は心もとないものだった。

一航艦は、2月のトラック島空襲以来の米機動部隊との戦闘で戦力を消耗し、飛行機は配備予定の3分の1にも満たない530機しか揃っていない。しかも歴戦の搭乗員の多くを失い、補充された搭乗員の多くは、練習航空隊を出て短期間の訓練を受けただけの初心者だった。

機動部隊も、似たような状況である。大鳳、瑞鶴、翔鶴からなる第一航空戦隊（一航戦・いちこうせん）に搭載される第六〇一海軍航空隊（六〇一空）は、早い時期から猛訓練を重ねて開戦時に劣らない技倆をもつ搭乗員を揃えていたものの、隼鷹、飛鷹、龍鳳の第二航空戦隊（二航戦）に搭載される六五二空、千歳、千代田、瑞鳳の第三航空戦隊（三航戦）に搭載される六五三空の練度には不安があった。

六五三空飛行長として「千歳」に乗艦していた進藤三郎（1911-2000、当時少佐）は、

「六五三空の零戦隊は、飛行隊長・中川健二大尉をのぞく士官搭乗員10名全員が、飛行学生卒業後半年未満で実戦経験がありません。新人搭乗員に着艦訓練をさせるたびに、寿命が縮むような思いをしました。5月中旬、燃料を求めて産油地に近いタウイタウイ泊地（ボルネオ島東北端）に集結し、機動部隊の合同訓練を実施する予定だったのが、無風状態が続いて飛行機を発艦させるために必要な風力が得られず、泊地の外では米軍の潜水艦が出没していることもあって、満足な訓練ができなかったんです」

と回想する。海戦前の訓練期間中に、事故で失われた搭乗員は、防衛庁防衛研修所戦史部編纂の公刊戦史『戦史叢書 マリアナ沖海戦』によると66名におよんでいた。

「あ」号作戦では、日本機の長い航続力を生かして敵艦上機の攻撃圏外から攻撃隊を発進させる「アウトレンジ戦法」をとることになっていたが、肝心の搭乗員の練度がこれでは都合よく戦いが運べるはずがない。連合艦隊司令部が策定した「『あ』号作戦要領」には、

＜決戰ニ於テ敵ニ痛撃ヲ與フルヤ機ヲ逸セズ追撃戰ニ移行シ＞

との一文があるが、あまりに戦況を自軍に都合よくとらえた、独善的な作戦だったというほかない。

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