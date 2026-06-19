面倒をなくすための「配慮」がすすみ、欲望がなくなった未来の社会にもたらされる「格差」の正体

『響け！ユーフォニアム』や『青い春を数えて』、『愛されなくても別に』など、多くの名作小説を書き上げてきた武田綾乃さん。

２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』はこれまでの作風とは異なる、いまから200年後の日本が舞台のディストピアSF。

著者最大の挑戦作を、気鋭の書評家や作家ははたしてどう読んだのか。

今回は女優・作家・歌手の中江有里さんによる書評を紹介します。

武田綾乃 （たけだ・あやの）

1992年京都府生まれ。第8回日本ラブストーリー大賞最終候補作に選ばれた『今日、きみと息をする。』が2013年に出版されデビュー。『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ』がテレビアニメ化され話題に。同シリーズは映画化、コミカライズなどもされ人気を博している。’20年に『愛されなくても別に』で第37回織田作之助賞の候補、’21年に同作で第42回吉川英治文学新人賞を受賞。漫画『花は咲く、修羅の如く』の原作を担当。その他の著作に、「君と漕ぐ」シリーズ、『石黒くんに春は来ない』『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』『どうぞ愛をお叫びください』『世界が青くなったら』『噓つきなふたり』『なんやかんや日記 京都と猫と本のこと』『可哀想な蠅』などがある。

現代の「配慮」に潜む、世間からの視線

先だって「けがの治療のため」とテレビの討論番組を欠席した政治家に対し、世論は「逃げた」「休むのが当然」と二分した。

一昔前ならこのような政治家に対しては非難一辺倒だっただろうが、現代は違う。どんな場面であれ、どんな立場の人であれ、人権は配慮されなければならない。

「配慮」とは心づかい、心を配ること、慮ることだ。相手の気持ちや立場を思いやるのは、配慮する側の裁量によるもののはず。

しかし現代人は世間からの視線を気にして「配慮」しているように見える。他者から人でなしの烙印を押されることを恐れるあまりの「配慮」は強制的とも取れる。

本書の舞台は２２２６年。あらゆる場面で配慮が働く世界で、周囲に「配慮」できない「子ども」は排除されている。

出産は女性への虐待。一方の性に肉体的負担をかけているからだ。そこで女性の体に「配慮」した新たな出産の形が開発された。

優秀な精子と卵子のＤＮＡを別の卵子に組み合わせて、工場で生まれる「工場出産児」。次世代を担う「工場出産児」はあくまで人口維持の補助のためだった。しかし人間が出産、子育ての苦労を負わなくていい合理的なシステムはどんどん広まっていった。

こうして工場出産児が増える一方で、少数派となったが自然出産児もいる。そのひとりである笹川美奈子が本書の主人公だ。

自然を愛する親の元に生まれた美奈子は、政府管轄下の「学習舎」に進学した。大多数の優秀な工場出産児に囲まれて過ごすうちに、劣等感を覚えるようになった美奈子は、なるべく素性を伏せるようになる。

世間の異端である自分を厭い、十八歳で故郷を飛び出して以来十年、一度も故郷へ戻らず、親に連絡もしていない。

女性だけではない、欲望にまでおよぶ「配慮」

「配慮」したのは女性にだけじゃない。欲望を克服することであらゆる人々の生活の負担は軽減された。

食欲はサプリやスティックバー形式の完全栄養食を摂るだけでよくなった。睡眠欲は睡眠補助剤を摂取することで一〜三時間で十分。生殖活動は工場出産で賄える。セックスは古典的で特殊な趣味とされるようになった。

本能とは、配慮なき子ども同様に人間を振り回す。では欲望のない世界は平和になったかと言うと、そうでもない。その一つが工場出産児と自然出産児の圧倒的格差だ。

優秀な卵子と精子を組み合わせた工場出産児に比べると、自然出産児の学力は低い傾向がある。

そのため工場出産児の中の学力が上位の者は大学科へ進めるが、自然出産児の進学先は底辺の学校。

ただし、学歴にかかわらずどちらも重要な労働力である。

美奈子は正社員の道を諦め「自然出産児保護雇用枠」で登録社員となった。親しく付き合う友人のいない彼女の前に、ある日現れたのが伊藤類だった。

正社員である伊藤は、優秀な工場出産児で幹部候補社員。低学歴の自然出産児である美奈子とは立場も扱いも違う。ところが伊藤は異動初日の挨拶で手作りクッキーを社員に配り、悪目立ちしてしまう。

伊藤が「選別の道具」として配ったクッキーを美奈子は食べた。このことをきっかけに二人の距離は急速に近づく。

不死ではないからこそ増す、生命としての存在感

二人の出会いの場となるパリノックス社の主力商品であるペットベイビー──通称ＰＢ。工場で生産されるこのペットは、言うなれば飼育しやすいように改良された赤ん坊だ。人間の生後七ヵ月くらいで成長は止まり、泣くことはなく、ときおり笑い声を漏らすだけ。半日に一回おむつを替えるのが唯一の負担と言っていい。

かつて犬型ロボットが大人気になったことがあった。私も惹かれたが、手に入れる前にいつのまにかブームは去り、欲しい気持ちも失せた。その後も度々ロボットのペットは登場している。需要はそれなりにあるのだろう。しかしＰＢの広がり方とは比べ物にはならない。

ロボットのペットとＰＢの大きな違いは寿命の有無だろう。ロボットは壊れなければ永遠に動くが、ＰＢは十年足らずで死ぬ。いずれ亡くなる存在だから、飼い主はともに過ごす時間を惜しんでＰＢを愛でる。

つまり不死の存在でないからこそ、生命としての存在感が増す。

では実際の赤ん坊とＰＢの違いを挙げてみると、赤ん坊は成長するが、ＰＢの知能はずっと一歳レベル──言葉は理解せず、自分の名前と飼い主の顔を識別できるくらい。

赤ん坊の成長は嬉しい。しかしその過程でところかまわず泣き、欲望のままに振舞って親を振り回す。その上、成長して言葉を覚え、性格もはっきりと表れると、親に反発したりもする。

冒頭に記したように「配慮」のない子どもは工場に任せてしまい、ＰＢは人間の何かをケアしたい欲を満たし、心を癒す。好まれるようになるのも無理はない。

「分かってる？ 伊藤さんは人間を育てたいんじゃなくて、人間を産んでみたいだけ」

美奈子が伊藤に言った言葉は、産む性である美奈子自身にも返ってくる。

ホルモン処置をすれば生理をとめることができるのに、美奈子はそれをしていなかった。工場出産児に憧れ、自然出産児である自分を厭うていたのに、美奈子はまだ子どもを産む可能性を残している。

対して伊藤はまるで実験をするように子どもを産んでみたいと言い、実行してしまう。産んだその後のことまで考えてはいない。

徹底的に合理的で、配慮の行き届いた世界は、あらゆる生々しさを排除する。その反動で伊藤は生々しさの真骨頂──人間が人間を産む出産を経験してみたかったのかもしれない。

配慮の奥に見え隠れするものの「正体」

また美奈子は会社からＰＢの失敗作の入ったガラスボトルを度々家に持ち帰っている。

同調圧力が強いこの国は、同じ流れの中からなかなか逃れられない。きっと個々に小さなレジスタンスを起こすことで生きている実感を得ている。美奈子の行為は、この世界への無意識の抵抗だ。

本書の冒頭とラストには、地下鉄の車内に赤子がいる光景が描かれる。誰の思い通りにもならない赤子を大人たちは持て余す。

（赤子が泣くのは、私のせいじゃないのに）

美奈子の心の声は、そこにいる全員の思いだ。いのちの責任を押し付け合っている。

不必要な「配慮」のない子ども──「配慮」という言葉の奥に見え隠れするのは「面倒」なことだ。面倒な子ども、面倒な出産、面倒な子育てはできるだけ避けたい。

日常生活の面倒、勝手気ままな欲望という面倒、しぶしぶ引き受けてきた面倒を何かに押し付けることで、人間は楽になれた。しかし「面倒」という重しが人間らしさを構築していた部分もあるのではないか。

知らずに道端に落としてしまったゴミを誰かが拾い、汚してしまった床を誰かが拭っている。知らない誰かに、きっと誰もが救われてきている。

目の前に、泣き叫ぶ赤子を抱えた母親がいる。周囲から怒鳴り声がする。そんなことで、赤子が泣き止むわけじゃないのに。

何ができるだろう。黙っていることか？一歩踏み込んで、母親に声を掛けることか？ それとも代わりに赤子を抱くことか？ 子守歌を歌うことか？

黙って距離を置く「配慮」ではなく、ほんの少し関わって「面倒」を引き受けてみる。

それすら同調圧力によってできなくなりそうだ。

そんなことを考えつつ「面倒」な世界から「配慮」の先の世界を覗いた。

武田綾乃『ここはこどものいない国』

家族を捨てた「集落育ち」×家族に憧れる「工場育ち」

常識も愛し方も全く違う。それでも、そばにいたい。

2226年、人間は工場生産され、人口を完璧に管理できるようになった日本。

愛玩赤ちゃんPB生産工場で働く美奈子は、家族育ちという出生の秘密を抱えていた。母親から生まれ、手作りの料理を食べ、集落で育った美奈子は、世間からは「自然派」と忌避される存在だった。「お母さんはどうして私を産んだの。私、生まれたくなんかなかったのに」そんな美奈子の職場に、新たに後輩がやってくる。彼女は言った。「私、妊娠してるんです」その出会いが、美奈子の人生を一変させる！

「食欲」「性欲」「睡眠欲」のすべてから解き放たれた人類が次に直面する、人間＝モノになったディストピア社会とは