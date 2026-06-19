【独自】東北大学の”肝いり事業”が人知れず「一時停止」していた…！「財政がショートした」との説明に教員たちが上げる疑問の声

財務が「ショート」して事業が一時停止に？

国際卓越研究大学の第1号に認定され、政府による10兆円大学ファンドの運用益から2025年度に154億円、2026年度に169億円が交付されている東北大。その裏で、大学院博士課程の学生に対する生活支援や研究費の削減が2026年2月に突然発表され、4月から実施されている。留学生については、これまで受けられていた授業料免除が対象外に変更。前回の記事では、突然の変更に対する院生たちの怒りの声を伝えている。

博士課程の学生への支援が削られたことは、東北大の教員に広く周知されていたわけでなかった。4月になってから、ある教員に聞くと「初めて聞きました」と驚きを隠さなかったほどだ。

一方でこの教員は、国際卓越研究大学をめぐって「教員の側にも混乱が起きている」と明かした。

「実は2025年の秋以降、大学の本部事務機構が『財務がショートした』と学内の会議などでたびたび主張しているのです。実際に、国際卓越研究大学に関する事業は一時的にストップしています。本部は、国家公務員の給与を増額するという人事院勧告を受けて『教職員の給与を賃上げすること』と、『電力料やガス代が上昇したこと』、この2つの要因によって財務が逼迫したと説明しています。ただし具体的な説明がないので、何がどのように逼迫しているのか、細かい部分まで教員たちもわかっていません。

しかし、人事院勧告に対応した『人件費の増額』については、当初予算編成時点で予見できたはずです。しかも、2025年度の補正予算では国立大学法人に対して増額対応分が計上され、東北大には約16億円が配分されています。なので、大学の運営が立ち行かないほど資金が枯渇しているわけではないはず。だから、どのくらい財務が逼迫しているのかも本当のところわかりません。国際卓越研究大学に関する事業の一時停止の理由は、別のところにあるのではないでしょうか」

しかも、教職員たちには「財務がショートした」と言いながら、2025年度の大学ファンドからの助成金154億円の使い道は学内の教職員には示されていないという。教員はこの現状に首を傾げている。

「この助成金の使い方に不都合な状態が起きていることを隠すために、『財務のショート』という曖昧模糊な言葉を使っているのかもしれません。そう考えざるを得ないほど、助成金の使い方や、財務運営が不透明な状態が続いているのです」

事業一時停止の一方で総長は「着実な成果をあげた」

東北大の国際卓越研究大学に関する事業が一時停止していることは、教員の間では周知の事実だった。たとえば、事業のひとつである「海外研究者の招聘」が突如としてストップしている。しかし、東北大は一切そのような発信をしていない。冨永悌二総長は2026年に入ってからも、メディアなどのさまざまなインタビューで研究力の強化を進めていることを強調している。

東北大のホームページに2026年1月5日に掲載された冨永総長の年頭所感には、次のように書かれている。

＜昨年、東北大学は、国際卓越研究大学第1号として、25年間にわたる挑戦の第一歩を踏み出しました。研究等体制強化計画の実行プランに基づき、100名を超える国際卓越研究者の採用、産学連携の進展、新たな研究・産学プラットフォームの創設、災害科学修士・博士課程の創設やGate Way College創設の発表など、この1年間で着実な成果をあげることができました＞

この年頭所感の内容には若干説明が必要だろう。

国際卓越研究大学に認定されると、政府による10兆円大学ファンドの運用益から、最大25年にわたって助成金を受け取ることができる。そのためには、体制強化計画が認可される必要がある。

そこで東北大は体制強化計画を立案したが、この連載の1回目後編でも触れたように、計画にはとても達成できないだろう目標が並び、学内からも異論が出る内容となっていた。しかも、2023年9月、文部科学省が「東北大を国際卓越研究大学の候補に選んだ」と発表するまで、学内のほとんどの教員がその過程を知らなかったのだ。

ちなみに「Gate Way College」とは、学部から大学院・博士課程までの一貫教育を行うプログラムのこと（2027年4月に創設）。留学生が半数を占める予定で、授業は英語で実施する。入学時に学部を決めず、4年生に進学する際に決める。日本出身の学生を想定した4月入学に関しては、入試は一般入試ではなく、前年11月に書類と筆記試験、それに面接で行われる。

体制強化計画には、重要業績評価指標として重点KPIが掲載されている。このうち論文数は、現状の6791本を10年目には倍の1万3200本に、25年目には2万4000本に増やす目標だ。これは、現在約3000人在籍している教員が、1人あたり現状で年間2本程度書いている論文数を、25年目に年間8本に増やすことを意味する。あるいは東北大に約800ある研究室の1つあたり、現状で8本書いている論文数を25年目は年間30本に増やすと考えることもできる。

他にも、質が高いと評価されたTop10％の論文の割合を9.8％から25％に引き上げることや、若手研究者のTop10％論文の数を10倍にすること、大学発のスタートアップ数を現在の157社から1500社に増やすなど、高い目標が掲げられている。

しかし、これらの目標は「荒唐無稽」だと教員の一人が批判する。

「KPIには論文数をはじめ、できもしない内容が書かれています。達成するのは無理でしょう。スタートアップを大幅に増やす目標も、学生に対してあまりにも無責任です。失敗したら日本の場合は就職しようにも中途採用になりますし、借金を抱えることもあります。自分の子どもだったら勧めないでしょう」

「論文数をカネで買う行為」とは

このKPI達成のために東北大が「国際卓越研究大学に関する事業」として進め、現在一時停止している大きな取り組みが「国際的に卓越した研究者の獲得」だ。分かりやすく言えば、論文数を増やすために他の大学や研究所などから研究者をスカウトするというもの。海外の研究者を中心に獲得するものだが、その手法には内部から疑問の声が上がっていた。

複数の関係者によれば、この事業について初めて方針が示されたのは2024年7月だった。

その内容は、他大学の教授と准教授を対象として、原則国際公募を実施し、5年間で最大260名を確保するというもの。給与は「前職の現給＋α」、研究費は年間500万円から2500万円で、総額では1研究者当たり1500万円から5000万円を想定。研究者が二つ以上の機関に雇用される形態のクロスアポイントメントの活用も示されていた。

質の良い研究者をスカウトすれば、自然と論文数も増えるーーこれが論文数やTop10％論文数を増やす目標を達成するための、大学ファンド助成金の使い道の一つだ。

ただ、この時点では、東北大には2024年度に、100億円程度の助成金が入るのではないかと見られていた。当時、筆者の取材に対して教員の一人は疑義を唱えた。

「助成金は、いわば論文数を買うことに使うつもりでしょう。研究者をスカウトで増やせば、自然と論文の数も増えますからね。実際、既存の教員に対しては、海外から優秀な研究者をヘッドハンティングしろと号令がかかっています。しかし、巨額の費用をかけて論文数を買うなんて、そんなことが教育機関のカネの使い方として正しいのでしょうか」

教員には何も知らされず進んだ「新事業」

しかし、この「研究者の獲得」について、東北大は教員たちに発表はしなかったという。結局、東北大に助成金が入るようになったのは2025年度から。海外の研究者獲得の取り組みを明らかにしたのは、2025年6月になってからだった。助成金を活用して「2029年度までの5年間で約500名の国際的トップレベル研究者を採用することを計画」していることを発表した。

また、海外からの研究者を受け入れるために、施設の整備も進められている。研究施設や住環境を整備するためにも、助成金の一部が使われている。ただ、研究者の獲得自体は、実際には苦労していると関係者が証言する。

「給与と研究費の合計を2000万円から1億円まで引き上げたものの、優秀な研究者の大量雇用はまだうまくいっていないようです。2025年9月の時点では、国際卓越研究者71名、次世代研究者15名の計86名を承認し、契約手続きを完了したのは48人と説明していましたが、専任教員として受け入れた国際卓越研究者は10人程度のようです。ただ、一般の教員に対しては、は誰を獲得したのか、名前も知らされていません」

前述した冨永総長の2026年の年頭所感には「100名を超える国際卓越研究者」を採用したとあるが、現場からするとその実態はよく分からないのだという。一方で、2025年秋以降、国際卓越研究大学の事業は一時停止され、海外研究者の採用にもストップがかかっているのだ。

筆者は東北大に対して2026年5月に質問状を送った。まず、「財務がショートしていると学内の教職員に説明し、国際卓越研究大学に関する事業がストップしているのは事実かどうか」。また、大学ファンドの運用益から2025年度に154億円、2026年度に169億円が交付され、人事院勧告による賃上げ分は補正予算に組み入れられたにもかかわらず、財務が「ショート」している理由を質した。東北大からは、設定した回答期限を過ぎても回答はなかった。

東北大はどのようにして海外研究者を雇用しようとして、一時停止する状況に陥ったのか。また、国際卓越研究大学の事業として進めていたものの、一時停止している事業は他にもあるのだろうか。

後編記事『巨額の税金を原資とする事業なのに、明確な説明ナシ…東北大学の教員たちが怒りの声を上げる「納得の理由」』でも、東北大の内部で何が起きているのかを、複数の関係者の証言から探る。

【つづきを読む】巨額の税金を原資とする事業なのに、明確な説明ナシ…東北大学の教員たちが怒りの声を上げる「納得の理由」