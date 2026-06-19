英語で「この後どうするの？」は何て言う？ 今後の計画や目的を聞くときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

一緒に買い物に行った友達に「次はどうしたいの？」とこの後の目的を聞いたり、仕事が終わった同僚に「どうするの？」と退社後の予定を聞いたり、相手に今後の計画や意見を簡単に聞きたいときに使う「どうする？」は、英語だとどのように表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「どうする？/どうしたいの？」の英語表現

「どうする？」は、英語でどのように言うのでしょうか？ 予定を決めたいときの「どうする？」もあれば、相手の意見を聞く「どう思う？」に近い使い方もありますよね。状況や距離感によって使い分けられる言い方をいくつか紹介していきます。

【1】 What should we do? 「どうする？」

【解説】一番シンプルで使いやすい表現です。自分と相手が一緒に何かを決めるときに使えます。たとえば、予定がまだ決まっていないときに「What should we do today?（今日どうする？）」のように言ったりします。

【2】 What do you want to do? 「どうしたい？」

【解説】相手の希望を聞きたいときに使う表現です。相手に選んでもらう意味が含まれています。ご飯を食べ終わった後の予定を決めるときなどに、「What do you want to do after this?（この後どうしたい？）」のように使うことができます。

【3】 What’s the plan? 「どうする？」

【解説】少しカジュアルに「で、どうする？」「予定どうなってる？」と聞きたいときに使えるフレーズです。友達同士の会話でよく出てくる表現で、すでに何かを決める流れがあるときに使うことが多いです。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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