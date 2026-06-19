「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのレイズ戦に先発し、６回４失点で７勝目（２敗）を挙げた。疲労軽減のため、当初は投手に専念する予定だったが、ロバーツ監督は六回の攻撃でＤＨを解除し、同投手を代打で起用する奇策を敢行。本拠地は騒然となった。チームは同一カード３連勝で貯金を今季最多の２１に伸ばした。

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この試合で野球ファンが驚いたＤＨの解除で先発・大谷が代打として打席に立った場面。一見、「大谷ルール」の適用に思えたが、そうではなかった。

今回、大谷は先発投手だけの出場だった。六回で登板を終えて、七回に投手交代の流れになっていた。だが、六回裏の攻撃時点で大谷はまだ「出場中」。ロハスの打順が回ってきたことで、ＤＨを解除し、投手・大谷を代打として起用することができた。

先発投手がＤＨを兼務できて、登板を終えてもＤＨとして試合に出場し続けられるのが「大谷ルール」だ。これとは関係なく、これまでも「ＤＨ」のルール上、解除すれば投手を代打に送るのは可能だった。だが、特にメジャーではＤＨの選手より打撃がいい投手が存在することなどほぼなかったため、この策が用いられることは皆無に等しかった。

ＤＨの権利を失うリスクもある作戦だが、ドジャースにとっては大谷だからこそできる奥の手だろう。“二刀流”起用に新たな一手が加わったといえる。