高嶋政伸、借金280万円で“危険な高額アルバイト”寸前の過去を告白 救った父・高島忠夫さんからの“条件”
「腕折るバイト1本40万」裏社会一歩手前の恐怖…救ったのは父の愛
俳優の高嶋政伸（59 ※高＝はしごだか）が18日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（毎週月〜木曜 前8：30）に出演。学生時代に280万円の借金を抱え、危険な高額バイトの誘いに直面した過去を告白。絶体絶命の危機を救ったのは、父で俳優の故・高島忠夫さんからの「役者になれ」という条件だったと明かした。
【写真】レアショット！高嶋政伸が幼い頃の高島家・家族写真
政伸は借金返済のため、当時「実入りの良いバイトを探している」という噂が広まり、数々の怪しいアルバイトの誘いを受けたと告白。日給1万5000円で病院の地下プールで浮いてくる遺体をモップで一晩中沈めるというものや、麻酔を打って腕や脚を折る連続写真を撮影するもの（1本40万円）、さらには横浜埠頭へ不審なトランクや人間大の袋を運ぶなど、“危険な高額アルバイト”一歩手前の誘いがあった生々しいエピソードを振り返った。
結局、自力での返済に行き詰まった政伸は、両親に土下座して借金の肩代わりを懇願。これに対し、父・忠夫さんは「肩代わりしてやる。その代わり役者になれ」と条件を出したという。
忠夫さんは当時、政伸の小劇場の舞台を見て「映画監督の才能はないが、役者はひっかかりそうだ」と素質を見抜いていた。この出来事を機に、政伸は翌日から父と兄・高嶋政宏の付き人を始め、芸能界の道へと進むことになった。
俳優の高嶋政伸（59 ※高＝はしごだか）が18日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（毎週月〜木曜 前8：30）に出演。学生時代に280万円の借金を抱え、危険な高額バイトの誘いに直面した過去を告白。絶体絶命の危機を救ったのは、父で俳優の故・高島忠夫さんからの「役者になれ」という条件だったと明かした。
政伸は借金返済のため、当時「実入りの良いバイトを探している」という噂が広まり、数々の怪しいアルバイトの誘いを受けたと告白。日給1万5000円で病院の地下プールで浮いてくる遺体をモップで一晩中沈めるというものや、麻酔を打って腕や脚を折る連続写真を撮影するもの（1本40万円）、さらには横浜埠頭へ不審なトランクや人間大の袋を運ぶなど、“危険な高額アルバイト”一歩手前の誘いがあった生々しいエピソードを振り返った。
結局、自力での返済に行き詰まった政伸は、両親に土下座して借金の肩代わりを懇願。これに対し、父・忠夫さんは「肩代わりしてやる。その代わり役者になれ」と条件を出したという。
忠夫さんは当時、政伸の小劇場の舞台を見て「映画監督の才能はないが、役者はひっかかりそうだ」と素質を見抜いていた。この出来事を機に、政伸は翌日から父と兄・高嶋政宏の付き人を始め、芸能界の道へと進むことになった。