ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。NiziUのライブを楽しんだことを報告した。

NiziUライブで「大号泣でした」

中井選手は、「今日は約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました！！」と報告し、黒いTシャツとグレーのミニスカを合わせたコーデやペンライトうちわを持つ笑顔ショットなどを投稿した。

「最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていました」といい、「大好きな曲からソロステージ、西野カナさんとのコラボなど本当にすてきでした」とつづっていた。

「最後のNeed Uの時は大号泣でした」と語り、「今日のライブで感じたこと、頂いたパワーをスケートに生かせるよう頑張りたいと思います！！」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いTシャツとグレーのミニスカートを着用。ペンライトを持って笑顔をみせていた。3枚目では、ライトアップされた木をバックに、ペンライトとうちわを持って微笑んでいた。

この投稿には、「可愛さ爆発」「本当に可愛すぎる」「推し活カジュアルファッションかわいすぎ」「相変わらずキュート」といったコメントが寄せられていた。