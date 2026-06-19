【ゴルフと仕事の共通点】イライラは自滅の元！5時間のラウンドで鍛える「最強の感情コントロール術」

ゴルフはメンタルのスポーツとよく言われますが、その理由は「思い通りにならない時間」との向き合い方にあります。

これは、ビジネスにおけるストレスマネジメントとも共通する部分が多いのです。

今回は、名作ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第9話「待たされるとき」から、イライラを抑え、パフォーマンスを最大化する感情コントロール術を紐解きます。

5時間中、実際に動いているのは「たった15分」

ゴルフのラウンドは約5時間かかりますが、実際にボールを打っている時間はわずか15分程度だと言われています。

残りの膨大な時間は、歩くか「待っている時間」です。

この「待ち時間」をどう過ごすかが、実はゴルフの技術の重要な部分を占めています。

「遅い！」という怒りがパフォーマンスを低下させる

前の組のプレーが遅くて待たされる時、つい「遅い！」「早くしてくれ」とイライラしてしまうことはありませんか？

しかし、待たされてイライラすると体がガチガチに力んでしまい、いざ自分の番が来た時にミスショットに繋がってしまいます。

ゴルフは体の動きと気持ちの「リズム」が命であり、待たされることでそのリズムがプッツリと切れてしまうのが一番の罠なのです。

平静を保つための「アンガーマネジメント」

では、どうすればイライラを防げるのでしょうか。

作中で推奨されているのは、スタート前や待ち時間に「あえて別のものを見る」という方法です。

街を歩いている時のように、ゴルフとは関係のない景色（作中では冗談交じりに「美人を見る」と表現されています）を眺めることで、心の平静を保つことができます。

また、不安なことを考えるよりも、その日や過去の「いいショット」を思い出すことで、良いリズムを体に蘇らせることが重要です。

仕事でもゴルフでも、「待つこと」をポジティブな準備の時間に変える思考法こそが、最強のメンタルコントロール術と言えるでしょう。