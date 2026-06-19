運気を変えたい2026年下半期。「月星座風水」で新時代の土台を作る～【ZERO POINT】からの開運術～

日本文芸社 スピ・占い部

出典元『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』リライト編 Vol.7

占星術上、2026年2月に起きた土星と海王星の奇跡的な重なり「ZERO POINT」。

星の流れが示すのは「宇宙は新しいサイクル」に突入し、大転換期を迎えたということです。

世界ではトランプ大統領が台風の目となり現実社会でも大きな動きが始まり、新しい時代への機運が確実に高まっています。

私たち個人の中にも、変化の波を肌で感じている方もいるのではないでしょうか。

「そろそろ、新しく始めなきゃ」と。

でも、焦らなくて大丈夫。 まずは、重くなった荷物を軽くしませんか。

役割に縛られた過去を、手放すこと。 本来の自分を、取り戻すこと。

下半期に向けて、心の準備をしませんか？

本記事は、『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』より、「自分のための人生」を再始動する、あなたへのヒントを再編集して連載いたします。



《ZERO POINT》とは

2026年2月、西洋占星術において、土星と海王星が牡羊座0度という場所で重なる、大変珍しい人類史上ほぼ初めて体験する特別な星の配置です。

この配置は、短期的に言っても30年、長期的に言えば165年規模で続く「宇宙の新しいサイクル」の始まりを意味しています。

占星術的に解釈すれば、

「他人任せではなく、自分の人生に責任を持って生きる時代」のスタートラインに立った、ということ。

特に、2026年春～2028年春までが「自立」「自己責任」の真骨頂、と言える星回りになります。

下半期から着手したい、新時代を見据えた「環境づくり」

〈ZERO POINT〉以降、私たちのライフスタイルにも大きな変革がやってきます。

2026年下半期は、今の自分以上に

「未来の自分はどういう空間で過ごしたいか」

を見据えた環境づくりを始める絶好のタイミングです。

まず意識してほしいのが「寝室」と「水場」。

新時代の主役となる海王星は目に見えない領域を表すため、日中の活動以上に「睡眠」の重要性が高まります。

寝心地のいい空間にし、ベッド周りに音の出るものを置かないこと。

また、海王星は「水」を表すため、トイレやキッチンなどの水回りの換気を徹底し、清潔に保って「清めの場」とすることが、新時代の運気を呼び込むための最低限の風水ルールとなります。

環境と心は鏡合わせ。現代の風水は「環境心理学」

風水と聞くと、単なる占いやおまじないと思うかもしれません。

しかし現代の風水は、環境に変化をもたらすことで運気を動かす「環境心理学」と言えます。

仕事で嫌なことがあって落ち込むと掃除や整理が億劫になるように、私たちの心（心理）の様子は部屋（環境）に現れます。

逆に、環境を整えることで心を整えることも可能です。

つまり、環境と心理は常に連動する鏡合わせの関係なのです。

これからの時代は、「一軒家を持って一人前」といった古い価値観ではなく、

自分にとっての「ちょうどいい」を見つけ、

自分の心を満たすためのライフスタイルを実現していくことが開運の第一歩となります。

内なる「月」を満たす風水で、下半期の運気を底上げする

東洋思想では

「太陽＝陽」

「月＝陰」

とされ、

西洋占星術でも太陽を「表」、月を「裏（感情）」と捉えます。

これを

「腸皮膚相関（腸内環境が荒れると皮膚も荒れる）」

に例えると、どんなに素晴らしい外側の環境（太陽）があっても、内側の心（月）が満たされなければ、人生は整わないということです。

あなたの本質や本音は、この「月」が主導権を握っています。

だからこそ下半期の準備として、自分の「月星座」が求める心地よさを知り、それに合わせてインテリアや生活環境を整える「月星座風水」が有効なのです。

日常の環境を整え、心（月）を満たす暮らしを始めることで、運気を大きく好転させていきましょう。

本書では、それぞれの「月星座風水」で心を満たす環境づくりを提案しています。

ぜひ本書を参考に土台づくりからやってみてください。

次の記事予定は ☞ 2026年下半期は“始める”準備を。人生の「9年サイクル」で運の現在地を知る【ZERO POINTを数秘術の視点から】

『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』（愛新覚羅ゆうはん、桜野カレン、真木あかり、miraimiku 共著）

人気の占い師4名による【新時代の解説書】

ピッタリと重なる”奇跡的ともいえる星の配置“が象徴する「宇宙の新しいサイクル」が始まりました。

新しい流れに乗り、自分の人生を、自分の意志で、再デザインするための1冊です。



Amazonページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4537223472

カバー

― 「誰かのため」でも「誰かのせい」でもなく、今度こそ「自分のため」の人生を。

目次

目次

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223472

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18456957

プロジェクトの意義や活動内容は、4人のユニット「リスタルテ」noteをご覧ください。

（noteトップページ）

「チームリスタルテ」メンバー（本書著者）紹介

桜野カレン(さくらのかれん)

ルノルマンカードを中心に、タロットカード、数秘術、紅茶占いなど幅広い占術の知識と実践技術を持つ占い師兼講師。特にルノルマンカードに精通しており、主催するルノルマンカード講座「ルノ塾」では、多数のルノルマンカードリーダーを育成。



著書には「いちばん使えるルノルマンカード占い」 「いちばんていねいなルノルマンカード占い」「いちばんおもしろいルノルマンカード」（日本文芸社）、「ルノルマンカードの世界」（駒草出版）があり、「いちばんていねいなルノルマンカード占い」は台湾でも翻訳版が発売され、好評を得ている。また、女性占いユニット「トリプルK」の一員として「はじめてのコーヒーカード占い」「続・はじめてのコーヒーカード占い」FCM合同会社）を出版しており、複数の占いコンテンツの監修も手掛けている。

ホームぺージ

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Instagram

https://www.instagram.com/sakuranokaren/

真木あかり(まきあかり)

学習院大学卒業後、フリーライター・会社員を経て占いの道に。モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。問題解決が好き。『「ツイてない」 「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『タロットであの人の気持ちがわかる本』（説話社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（ともに主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）等、著書多数。『2025年下半期 あなたの運勢』など半期ごとの運勢シリーズは15作目。ほか「SPUR」「女性自身」「SPRiNG」等、女性誌での連載、アプリ監修、広告監修などを手掛ける。

Twitter：＠makiakari

Instagram：＠maki_akari

Blog：http://makiakari.hatenablog.com/

miraimiku（みらいみく）

明治学院大学卒。新卒で出版社に入社し雑誌編集者を２年→広告代理店でWEB制作職を４年→最終的には人材育成業界最大手・株式会社マイナビに１０年勤務。１６年の会社勤務を経て、２０１６年に占星術師として独立。

多彩なキャリアを活かし、キャリアデザイン（就職・転職・天職・適職・自己分析） に特化したテーマ、ホロスコープを用いた人材育成・人財発掘・才能発掘・能力開発（占星術×自己分析）に、もっとも力を入れている。



「正しい・正しくない」の議論、机上 の理屈、難しく高尚な学問としての占星術ではなく、何より現場に寄りそう占星術【星を現実に活かす】【身の丈サイズの占星術】を追求。自身のサイト『西洋占星術 の入口』で【Welcome to Astrology】をスローガンに掲げ、初心者の方に占星 術の魅力をわかりやすく楽しく知ってもらうことを最大ミッションとする。



現場での個人鑑定を最重要視しながら、講座や講演、「Ray」「美的」など女性誌の雑誌連載、WEB媒体の連載、LINEアプリなど占いコンテンツの監修も多数。



著書に『変えるのではなく、本来の自分を取り戻す はじめての「ホロスコープ自己分析」ノート』『人生後半戦の生き方戦略.～40歳からの大人の占星術～』(日本文芸社) がある。



公式サイト：【西洋占星術の入口 ～Welcome to Astrology～】

公式Ｘ：@miraimiku_bot

公式Instagram：＠miraimiku_astrology

公式LINE：月に１度の新月＆満月のメッセージ★限定配信中

愛新覚羅ゆうはん(あいしんかくらゆうはん)

中国黒龍江省ハルビン市生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。桑沢デザイン研究所卒、北京大学医学部中退。家系が信仰していたシャーマニズムの影響を受け超自然的存在との交信経験から、神智学や占いの世界に没頭。幼少期から備わっていた透視能力に加え、東洋・西洋あらゆる占術に精通し、古神道歴は20年以上。占い・風水師として20年で延べ25,000人以上を鑑定。

「人と運と暦」の関係性を独自に研究しながら、中小企業向けの講演会や中国古典を活かした企業研修、暦を活かしたセミナーや占いスクール、神社アテンド・古神道講座など主宰。2020年より陶器上絵付け作家「愛新覚羅蝱羗」として『水鏡 ～MIKAKAMI～』も手がけ、国立新美術館・赤坂迎賓館で作品展示をするなど多岐にわたって活動をしている。一般社団法人日本放送作家協会、一般財団法人日本中国文化交流協会、日本天文考古学会会員。

主な著書：「一番わかりやすいはじめてのイーチンタロット」「一番わかりやすいはじめての四柱推命」「手放すと開運！風水」「金運龍神風水」等、著書多数。

公式ホームページ(家系図出典あり)

https://aishinkakura-yuhan.com/

公式X

https://x.com/yuhan281

公式Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCYxfk0hJwXkDHqN_EE3qQyg