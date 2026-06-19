飛距離を出す為のヘッドスピードを上げる手法とは！？

ヘッドスピードを上げる手法とは

次は、インパクトエリアでヘッドスピードを上げるための方法を紹介します。左腕を肩の高さに上げて真っ直ぐ伸ばしてください。手のひらは地面に向けます。その状態から、小指と薬指の第3関節(ナックル)をできるだけ強く、速く、ギュッと握ってください。どうです? 勝手に左腕が反時計回りに回転したでしょう。同時に小指側に折れます。左手がピストルを握ったような形になり、甲が左(飛球方向)を向きましたね。

この動きは、ダウンスウィングからインパクトまでの左腕の動きです。そして左手甲が飛球方向に向いた形こそ、インパクトの瞬間なのです。つまり、左手小指と薬指をギュッと握り込むだけで左手甲がターゲットを向いた。左手甲はクラブフェースの向きと同じですから、クラブフェースが勝手にスクェアになったことになる。これこそ、いつもスクェアに球をヒットすることができる再現性のポイントです。そして、この左手の動きをよく観察すると、左の人差し指を中心として回転していることがわかります。言い換えると、ヘッドスピードを上げ、飛距離を出すためには、左の人差し指を中心にして手のひらをスピーディーに回転させてやればいいのです。

さらに、この左手の握り込みをインパクト直前に行います。その鍵は、グリップエンドにあります。インパクト直前に、グリップエンドを、ちょうどコーナーで急ハンドルを切るようにグイッと急旋回させるのです。すると、シャフトの先端はグリップエンドの16倍もの速さで動きます。しかもその先端には約200グラムのヘッドがついています。では、200グラムの重さが下りてきている最中に、シャフトがグイッと方向転換したらどうなるでしょうか? ヘッドには慣性の法則が働き、クラブヘッドに強烈な加速度が生じます。

ただし、この動きを飛距離アップにつなげるには、もう一工夫必要です。グリップエンドを急激に方向転換させるには、どうすればよかったでしょうか?左手の小指と薬指をギュッと握り込む動きが必要でしたね。この握り込みを、もっと強く行うのです。左手小指、薬指、中指の3本でグリップをバキッとへし折るくらいに、強く握り込むのです。

この左腕の動きを、より強烈にする方法があります。アドレスの際に、左上腕の内側を左胸で軽く圧し、その状態で左肩を やや上に持ち上げておくと、左上腕は内旋した状態になり、左前腕は、左手甲がスクェアになる以上には回外しないと述べました。この左肩を上げる動きをインパクトで取り入れ、左手小指、薬指、中指の3本でグリップをギュッと強く握り込むのです。 そうすると、左上腕にしっかりとストッパーがかかります。ストッパーがかかると、左腕は勝手に反時計回りして自然と左手甲が目標を向くと同時に、それ以上左手甲はねじれないので、上から下りてきたシャフトには急ブレーキがかかり、その先にあるヘッドは、つんのめるように先に行こうとして、シャフトにしなり戻りが生まれます。この逆しなりでヘッドスピードはさらに加速し、飛距離アップのエネルギーとなるのです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨