認知症の人との接し方 小学生がユマニチュードを学ぶ「あなたを認めている」「大事だよ」福岡
認知症の人が安心して住める街づくりを進める福岡市は、昨年度から、小学校で認知症のケア技法「ユマニチュード」の講座を開いています。講座を受けた小学生は、認知症の人と、どのように接すれば安心感を持ってもらえるかを学びました。
ユマニチュード講座には、福岡市南区にある西高宮小学校の4年生166人が参加しました。
「ユマニチュード」は、認知症の人とコミュニケーションをとるための技法で、福岡市が2018年から普及を進めています。
福岡市から認定を受けた講師が、認知症の人に共感し思いやりを伝えるための方法を教えました。
■福岡市ユマニチュード 地域リーダー・大坂健史さん
「年を取ってくると視野が狭くなります。横、見えんよね、こうなっとったら。それくらい狭くなります。横から急にトントンとたたいてみてください。」
■小学生
「（手メガネで）思ったよりも前しか見えなくて、いつも見ている光景が見えなくて、びっくりしました。」
高齢者の視野が狭いことを知った子どもたち。
次は、認知症の人を正面から見て安心感を与える「ユマニチュード」の技法を実践します。
子どもたちは2人1組で向かい合って、お互いの長所を伝えました。
■小学生
「優しいところと、勉強を一緒にやってくれるところ。」
子どもたちの感想は。
■小学生
「相手の目をじっと見て、相手の言うことを考えることは大事だなと思いました。」
「話す時に優しく話しかけるように、いつもよりもちゃんと頑張ろうと思いました。」
■福岡市ユマニチュード・大坂さん
「ユマニチュードは、あなたを認めている、大事なんだよと伝える、やり方・技法です。子どもたちには、認知症ってこういうもの、ユマニチュードってこういうものと広めてもらいたいと思います。」
福岡市は昨年度に続き、今年度もすべての市立小学校でユマニチュード講座を開く予定です。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月18日午後5時すぎ放送