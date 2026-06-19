認知症の人が安心して住める街づくりを進める福岡市は、昨年度から、小学校で認知症のケア技法「ユマニチュード」の講座を開いています。講座を受けた小学生は、認知症の人と、どのように接すれば安心感を持ってもらえるかを学びました。

ユマニチュード講座には、福岡市南区にある西高宮小学校の4年生166人が参加しました。



「ユマニチュード」は、認知症の人とコミュニケーションをとるための技法で、福岡市が2018年から普及を進めています。

福岡市から認定を受けた講師が、認知症の人に共感し思いやりを伝えるための方法を教えました。



■福岡市ユマニチュード 地域リーダー・大坂健史さん

「年を取ってくると視野が狭くなります。横、見えんよね、こうなっとったら。それくらい狭くなります。横から急にトントンとたたいてみてください。」



■小学生

「（手メガネで）思ったよりも前しか見えなくて、いつも見ている光景が見えなくて、びっくりしました。」



高齢者の視野が狭いことを知った子どもたち。



次は、認知症の人を正面から見て安心感を与える「ユマニチュード」の技法を実践します。



子どもたちは2人1組で向かい合って、お互いの長所を伝えました。



■小学生

「優しいところと、勉強を一緒にやってくれるところ。」



子どもたちの感想は。



■小学生

「相手の目をじっと見て、相手の言うことを考えることは大事だなと思いました。」

「話す時に優しく話しかけるように、いつもよりもちゃんと頑張ろうと思いました。」

■福岡市ユマニチュード・大坂さん

「ユマニチュードは、あなたを認めている、大事なんだよと伝える、やり方・技法です。子どもたちには、認知症ってこういうもの、ユマニチュードってこういうものと広めてもらいたいと思います。」



福岡市は昨年度に続き、今年度もすべての市立小学校でユマニチュード講座を開く予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月18日午後5時すぎ放送