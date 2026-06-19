ミュージシャンの岸田敏志（73）が21日、東京・銀座BASE GRANBELLを皮切りにデビュー50周年記念のコンサートツアーをスタートさせる。 このほど取材に応じ「デビューのころから応援してくださる方もいるので、客席と一緒に温かい空間にしたい」と意気込んだ。

半世紀の歩みに「もの凄く長いような気がするけれど、10年ごとに役者やミュージカルや新しいことにチャレンジしていたので、新鮮な気持ちを保てたこともあったからか、あっという間でした」と振り返った。

岸田は1976年にデビューし79年の「きみの朝」が大ヒット。翌年に放送された学園ドラマ「1年B組新八先生」に主演し、俳優としても確固たる地位を築いた。

今でも生徒役の俳優らと“同総会”をしているそうで「生徒たちも還暦（笑）。今も会うと会うと“先生、先生”って言われちゃってね。色濃い、一生忘れないいい仲間です」と目を細めた。

ステージでは、そんな当時の思い出や裏話も交えるといい、「きみの朝」がヒットしたころの逸話を明かした。

当時、埼玉近辺でライブをすると必ず出待ちしてくれる中学生ぐらいの男子学生がいたという。「女性ファンをかき分けながらその彼は“あの歌はどんな気持ちで歌ってるんですか？”とか、すごい積極的なんですよ。マネジャーから“彼、また来てますよ”なんて言われて」と強烈な印象が残っていた。

ある日、スタッフからその男子学生がデビューした、と知らされた。「なんと、それが尾崎豊さんだったんです。デビューしてからは会うこともなかったんですけどね」と笑いながら懐かしんでいた。

コンサートは27日に故郷の岡山ルネスホール、28日に大阪・心斎橋パルコSPACE14などでも行われる。