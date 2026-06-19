私のパワーの源の一つ。それが「DRUM TAO（ドラム タオ）」。伝統と未来を融合した和太鼓のパフォーマンス集団です。彼らのライブに行くとたとえ疲れていても、その力強くリズミカルな太鼓の音が体中に満ちあふれ、新たなエネルギーが湧き上がってくる思いがします。アスリートのように鍛え上げられたメンバーのダンスや殺陣はキレッキレ。篠笛（しのぶえ）や箏（こと）の音色も花を添え、終演後は身も心もリフレッシュしています。

私が衣装を手がけるようになったのは、2012年から。都内で公演があり、知人から「見に来てください」と誘われました。その時、「えっ、太鼓？」。私の頭の中にはふんどし姿でバチを握る男性たちの姿しか思いつかず、正直あまり乗り気ではありませんでした。ところが、実際に目の前に登場した彼らの姿は想像以上にカッコよく、その上、迫力ある太鼓の演奏や練りに練ったステージングに終始、圧倒されっぱなし。でも見た目は昔ながらのスタイル。突然、「衣装をオシャレにしたら絶対ブレークするはず」とピーンときたのです。

私のデザインのコンセプトは「対極」。黒や白のモノトーンをベースに赤や金のアクセント。サムライをイメージして作り上げた舞台衣装は、日本の美を醸し出しながら斬新でシャープなシルエット。素材にも工夫を凝らしました。まるでスポーツ選手のように動き回る彼らのために軽くて迫力あるものに。すると、ステージ上でのパフォーマンスはよりダイナミックに進化し、デザインに合わせたプロジェクションマッピングなども取り入れ、さらに娯楽性が高まったようです。私がデザインした衣装を着ると、スイッチが入るとメンバーは話しています。

今では日本国内の人気はもとより、欧州、北米など海外でも大評判。これまで24カ国以上で上演され、観客動員数は1000万人を突破。この4月には、京都駅八条口アバンティビル9階に専用劇場「ドラム タオ シアター京都」がオープン。連日、インバウンドのお客さまで大盛況。ドラマチックな衣装になり、和太鼓のパフォーマンスが聴くものから見るものへ変わったのです。

パフォーマーたちは誇りとプライドを持って、TAOに全ての情熱を注いでいます。トップスターは江良拓哉さん。身体能力の高さから繰り出すドラム演奏は圧巻です。岸野央明さんも欠かすことのできない存在。演技だけでなく照明や音響、舞台美術にも精通し、独特の世界観をつくり出しています。大学で新体操の選手として活躍した山口竜昇さんはハードな舞台にも笑顔を忘れることはありません。艶技が光る西亜里沙さんは女性メンバーのまとめ役。実力派の相戸喜代子さんは2代目座長。見どころ満載、心に響くドラム。皆さん、彼らの熱い舞台をぜひご覧ください。きっと元気になれますよ！

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。