昨年度の全国高校サッカー選手権大会に大阪府代表として出場した興国高サッカー部出身のGK堀慎太郎が、今春に筑波大の理工学群工学システム学類に現役合格した。「文武両道を究める」という興国高のアスリートアドバンスコースで学び、高いレベルで勉強とスポーツを両立。かねてからの志望校に入学した。

「大学に入って、今は理系の勉強と課題、蹴球部の練習に追われる日々ですね」

充実の表情で語る堀は、新潟市立上山中出身。中学時代に興国高サッカー部の練習会に参加し、ボールをつなぐスタイルを気に入り、同校に入学して寮生活を始めた。部員は300人近くおり、GKだけでも20人を超えた。当初はレベルの高さに戸惑うこともあったが、恵まれた練習環境を生かして仲間と切磋琢磨。公式戦でもメンバー入りを果たした。

進路は1年時から「筑波大」を志望。理由は「大学でも文武両道を貫きたい」という思いからだった。学校の授業とサッカー部の練習に多くの時間が割かれる中、意識したのは「隙間の時間を生かすこと」。学校と練習場を往復するバスの車内で単語帳をめくり、イヤホンで英語の聞き取りもした。3年になってからは勉強を本格化させ、練習後に学校で午後8時から同9時半頃まで机に向かった。

「エンジニアになりたい」という夢を実現させるために理系を志し、見事に学校推薦型選抜で筑波大に現役合格した。堀が思う興国高の良さとは…。

「サッカー部は本当に練習環境が良くて、夜に人工芝の校庭で自主練習をすることもできました。勉強面では、補習を開いてくれたり、先生方が個々の進路をしっかりと考えてくれる。それと、職員室に入りやすいこと（笑い）。分からない問題があれば職員室に聞きに行って、担当ではない先生でも丁寧に教えてくれました」

2年時までは、筑波大に合格できる自信がなかったという堀。それでも、本人の努力と周りのサポートで道を切り開いた。後輩たちに向けて「頑張るベクトルは何でも良いし、それを叶えてくれる先生方がいる。将来の目標を持って、そこに向けて徹底してもらえたら」とエールを送った。