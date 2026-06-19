ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「君と違って僕は忙しいんだよ」PTAの集まりで初対面からマウントす… 「君と違って僕は忙しいんだよ」PTAの集まりで初対面からマウントするパパ登場!? 送られてきたメッセージが非常識過ぎる！ 「君と違って僕は忙しいんだよ」PTAの集まりで初対面からマウントするパパ登場!? 送られてきたメッセージが非常識過ぎる！ 2026年6月19日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事をしながらPTA役員まで引き受けたみかさん。それなのに最初から「邪魔」と言われ、話し合いでは「専業主婦なんだから」と決めつけられてしまうとは…。役割分担の不公平さ、さすがに黙って受け入れるのは難しそうですよね。みかさんがどう動くのか、この先の展開が気になるところです！>>【まんが】PTAは主婦の仕事でしょ？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】PTAは主婦の仕事でしょ？ 「今焦ったよね…？」 女の勘は正しかった!? 1年付き合った彼が既婚者だったなんて…違和感をスルーした代償が大きすぎる オートロック越しの恐怖…自宅前に現れた元夫と義妹に戦慄【私が義妹と縁を切った理由 Vol.169】