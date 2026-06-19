開催：2026.6.19

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 3 - 9 [ツインズ]

MLBの試合が19日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

1回表、5番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 TEX 0-1 MIN、6番 ブルックス・リー 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TEX 0-4 MIN

4回表、1番 トレバー・ラーナック 8球目を打ってセンターへのツーランホームランでツインズ得点 TEX 0-6 MIN

6回表、1番 トレバー・ラーナック 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 TEX 0-7 MIN

6回裏、3番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-7 MIN、5番 エセケル・デュラン 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-7 MIN

8回表、8番 ライアン・クライドラー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 TEX 2-9 MIN

9回裏、1番 ジャスティン・フォスキュー 3球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-9 MIN

試合は3対9でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのジョー・ライアンで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで3勝7敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 06:44:07 更新